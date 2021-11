Uetze

Ab Montag, 15. November, gelten schärfere Corona-Regeln für einen Besuch im Uetzer Rathaus: Es tritt eine FFP2-Maskenpflicht in Kraft, auf die Aushänge an den Eingängen aufmerksam machen. Auch die Beschäftigen der Kommune müssen auf Fluren und Toiletten sowie in Sozialräumen FFP2-Masken tragen, jedoch nicht an ihrem Arbeitsplatz. Es sei denn, sie führen in ihrem Büro ein Gespräch mit einem Besucher oder einer Besucherin.

Bisher reichten im Rathaus medizinische Masken aus. „Wir gehen davon aus, dass FFP2-Masken einen besseren Schutz bieten“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Es werde aber während einer Übergangszeit niemand nach Hause geschickt, der nicht die richtige Mund-Nasen-Bedeckung trägt. Wer keine FFP2-Maske dabei habe, bekomme ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Laut Fitz hat Bürgermeister Florian Gahre – wie auch seine Amtskollegen in Burgdorf, Lehrte und Sehnde – an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen appelliert, sich impfen zu lassen, wenn sie noch keine Immunisierung haben. Eine genaue Zahl über die Impfquote der Beschäftigten habe die Verwaltung nicht, sagt Fitz.

Maskenpflicht auch bei Sitzungen

Die Gemeinde hat auch die Regeln für Sitzungen verschärft. Sie sollen nicht mehr in Feuerwehrhäusern stattfinden. Sehr eng war es während der konstituierenden Sitzung des Eltzer Ortsrats, der im Gerätehaus getagt hatte. Während der gesamten Sitzungen müssen die Besucher künftig einen Mund-Nasen-Schutz tragen; hier reicht vorerst eine medizinische Maske aus. Zudem gilt die 3-G-Regel. Die Besucher müssen ihre Kontaktdaten in eine ausliegende Liste eintragen oder sich über die Luca- oder die Corona-Warn-App einchecken.

Die Ortsräte sollen in größeren Räumen tagen, wenn Zuhörer erwartet werden. „Um die Abstandsregeln einhalten zu können“, sagt Fitz. Die Ratsausschüsse für Jugend, Familie und Soziales (18. November), für Schule, Sport und Kultur (23. November), für Klima, Verkehr Umwelt und Planung (25. November) sowie für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen (2. Dezember) tagen im Sitzungssaal des Rathauses. Höchstens zehn Zuhörer dürfen die Sitzungen dort verfolgen.

Zuschauer müssen sich anmelden

Der Rat tritt am 9. Dezember in der Agora zusammen. Nach heutigem Stand wird die Zuhörerzahl auf 30 begrenzt. Für die Ausschusssitzungen und die Ratssitzung müssen sich Interessierte unter Telefon (05173) 970116 oder (05173) 970128 oder per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de anmelden. Anmeldeschluss ist am jeweiligen Sitzungstag um 12 Uhr.

Für die konstituierenden Ortsratssitzungen in Altmerdingsen und in Uetze am Dienstag, 16. November, gelten die neuen Regeln mit Ausnahme der 3-G-Regel und der vorherigen Anmeldung ebenfalls. Ob die Gemeinde die Vorschriften weiter verschärft, hängt nach Fitz’ Worten von der Entwicklung der pandemischen Lage und den rechtlichen Vorgaben ab.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller