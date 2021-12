Uetze

„Ohne die Unterstützung der Bürgermeister wäre die Impfkampagne der Region Hannover nicht denkbar“: Mit diesen Worten hat Regionspräsident Steffen Krach bei einem Antrittsbesuch in der Gemeinde Uetze auch ausdrücklich deren Bürgermeister Florian Gahre für das Engagement gedankt. „Er weiß, wo und wann ein solcher Impftermin passt“, sagte er und verwies darauf, dass die Verwaltung bereits zweimal mit dem ortsansässigen Mediziner Kilian Nolte eine Aktion an einem Wochenende organisiert hatte, zuletzt auch mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer, das für Fünf- bis Elfjährige zugelassen ist.

„Wir haben genügend Impfstoff, auch für die Kinder“

„Das haben alle Beteiligten großartig organisiert“, sagte der Regionspräsident und ermunterte alle Uetzerinnen und Uetzer sich noch vor dem Weihnachtsfest impfen zu lassen: „Wir haben genügend Impfstoff, auch für die Kinder“, sagte Krach. Den Dank gaben Gahre und Gemeindesprecher Andreas Fitz zurück: „Das dezentrale Impfen mit den mobilen Teams läuft super“, sagte der Bürgermeister mit Blick darauf, dass inzwischen 102 dieser Teams in der Region unterwegs sind und die Menschen direkt ansprechen. Fitz ergänzte, dass die Gemeinde nach Rücksprache mit der Region in diesem Jahr noch einen weiteren Termin anbieten kann: So öffnet das Impfzentrum an der Mittelstraße in Hänigsen auch am Montag, 27. Dezember, von 10 bis 16 Uhr – ergänzend zu den regulären Terminen am Donnerstag, 23. und 30. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Von Antje Bismark