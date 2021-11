Uetze

Um mehr Menschen in der Region Hannover für das Impfen zu bewegen, legt die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) im Auftrag der Region Hannover ein besonderes Angebot auf: Am ersten Adventssonntag, 28. November, impft ein mobiles Team von 9 bis 17 Uhr im Rathaus Uetze an der Marktstraße – egal, ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Falls dieses Angebot gut angenommen wird, soll das Angebot nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel auf die weiteren Adventssonntage ausgedehnt werden.

Zum Auftakt stehen bis zu 600 Impfdosen zur Verfügung. Wer die Gelegenheit nutzen will, wird gebeten, das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit einem mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Er sei erfreut, dass auch die Gemeinde Uetze einen kurzfristigen Impftermin ermöglichen könne, sagt Bürgermeister Florian Gahre. „Ich freu mich sehr, dass die Johanniter-Unfall-Hilfe mit dem Adventsimpfen ein Zeichen setzt und Menschen ein Impfangebot macht, die in der Woche wenig Zeit finden“, sagt Regionspräsident Steffen Krach.

„Impfnachfrage sehr hoch“

Michael Homann, Regionalvorstand der Johanniter in Hannover, sagt: „In den vergangenen Tagen war die Impfnachfrage sehr hoch. Unsere Mitarbeitenden in den mobilen Impfteams berichten von langen Warteschlangen, geduldigen Menschen und großer Dankbarkeit.“ Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau ergänzt: „Wenn die Hilfsorganisationen nicht mit uns an einem Strang zögen, wäre die jetzige Situation nicht zu bewältigen. Es ist gut, dass wir auf diese Strukturen zurückgreifen können.“

Von Antje Bismark