Die Pflegeheime in Uetze warten auf den Impfstart in ihren Einrichtungen, die inzwischen die Listen der Bewohner und Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollen, an die Behörden übermittelt haben. Ein holpriger Auftakt für einige, auch weil die angeforderten Dateiformate nicht kompatibel mit der Verwaltungstechnik waren.