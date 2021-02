Eltze

Bis 18.30 Uhr scheint an diesem Sonnabend, 29. Februar 2020, in Eltze alles wie geplant zu laufen: Die Band baut ihre Instrumente für den Feuerwehr- und Schützenball auf, im Seniorenheim Haus Monika beginnen die Vorbereitungen für den Abend, Gassigeher drehen ihre Runden. Doch nur eine Stunde später findet sich der Uetzer Ortsteil mit knapp 1400 Einwohnern im Mittelpunkt der niedersächsischen Medien, nachdem ein Hausarzt aus Edemissen einen 68 Jahre alten Eltzer auf Covid-19 hatte testen lassen und das Coronavirus nachgewiesen wurde. Patient 0 – so wird der Mann, der sich wahrscheinlich in einem Südtirol-Urlaub infiziert hatte, ab sofort in Niedersachsen bezeichnet.

Lange haben sich die Behörden mit ihrem Krisenstab auf Regions- und kommunaler Ebene auf diesen Moment vorbereitet, es geht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr darum, ob das Coronavirus Niedersachsen erreicht. Die Fragen lauten vielmehr: Wann? Wo? Und so informiert Regionsdezernentin Cora Hermenau am Schaltjahr-Sonnabend gegen 18.15 Uhr den Uetzer Bürgermeister Werner Backeberg – sie kennt das positive Testergebnis und den Wohnort, aber nicht den Namen des Infizierten. Der Verwaltungschef wiederum greift zum Telefonhörer und schildert Ortsbrandmeister Ralf Boeck die Daten. „Ich wusste gleich, um wen es sich handelt“, sagt der Eltzer, der innerhalb von einer halben Stunde dem Infizierten die Nachricht überbringt und eine weitere wichtige Entscheidung trifft.

18.35 Uhr: Ortsbrandmeister sagt den Ball im Saal Amme ab

„Um 18.35 Uhr habe ich den Ball abgesagt“, sagt Boeck. Als er den Saal Amme betritt, probt die Band bereits für den Abend. Etliche Feuerwehrleute und Schützen kleiden sich zu Hause festlich für die gemeinsame Sause ein, sie gilt als einer der gesellschaftlichen Höhepunkte im Dorf. „Erst haben die Musiker gedacht, dass ich vielleicht einen schlechten Scherz mache“, sagt der Ortsbrandmeister. Aber als er ihnen nahegelegt habe, möglichst schnell auf die andere Seite des Ortsschildes zu gelangen, hätten sie den Ernst der Lage verstanden. „Wir wussten ja alle nicht, was uns erwartet und ob zum Beispiel das Dorf abgeriegelt wird“, sagt Boeck und fügt hinzu, dass es zunächst viel Kritik an seiner Entscheidung gegeben habe. „Allerdings stieg die Akzeptanz, je länger die Pandemie dauert“, sagt er – immer noch froh, so rasch gehandelt zu haben.

Sonntag: Krisenstab ordnet Schließung von Kita und Schule an

Backeberg steckt seit dem ersten Telefonat in weiteren Gesprächen, die ihre Fortsetzung am Sonntagmorgen finden. Für 12 Uhr beruft er den Krisenstab ein, alle Mitglieder erscheinen mehr als pünktlich. „Dank der zurückliegenden Bombenräumungen haben wir ja einige Erfahrungen mit Krisen“, sagt der Verwaltungschef im Rückblick. Die Recherche ergibt: Aus dem Umfeld des Infizierten gibt es Kontakte in die Kita und in die Grundschule. Und so trifft der Krisenstab die Entscheidung, dass beide Einrichtungen am Montag geschlossen bleiben. „Wir alle hatten die Bilder aus Bergamo vor Augen und wussten, ein solches Szenario wollten wir um jeden Preis vermeiden“, sagt Backeberg, erinnernd an die Fotos mit überfüllten Leichenhallen.

März 2020: Rettungswagenpersonal vom Rettungsdienst Region Hannover, einer davon im Seuchenschutzanzug, vor einem Haus in Eltze. Quelle: Bert Strebe (Archiv)

Eine Woche an der Spitze der Nachrichten

Noch am Donnerstag vor seiner Erkrankung hatte Patient 0 an einem Übungsschießen beim KKS Horrido teilgenommen, weil er zu dem Zeitpunkt keine Symptome hatte. Drohen jetzt weitere Infektionen? Reicht die Schließung von Kita und Schule? Muss die Gemeinde weitere Einrichtungen schließen? All diese Fragen diskutiert der Krisenstab, weit entfernt vom heutigen Wissensstand. Die Anspannung der Teilnehmer ist groß, so groß, dass sie sogar das Essen vergessen. Irgendwann, sagt Backeberg heute im Rückblick, habe letztlich jemand nach einer Pause verlangt. Danach geht die fokussierte Arbeit weiter, über Wochen. Bis heute.

„Die Gemeinde hat damals ja auch bei uns alles abgesagt“, erinnert sich Sascha Lehmann, Vorsitzender des MTV Eltze 1909. Kein Training, keine Zusammenkünfte – stattdessen eine Zwangspause. Etliche Einwohner, die auswärts arbeiten, werden in der ersten März-Woche von den Arbeitgebern nach Hause geschickt. Zu groß ist die Angst, dass die Infektion weitergetragen wird. Eine Woche lang finden sich Uetze und Eltze an der Spitze der Nachrichten. „Irgendwann“, sagt Backeberg, „gewöhnt man sich daran.“ Ebenso wie an die Tatsache, dass die Gemeinde bei den monatlichen Rückblicken als erste erwähnt wird.

Zwei Wochen später: Vereine stellen die Arbeit ein

Während sich die Altenheime im Ort bereits am 1. März abschotten, nutzt die Feuerwehr die Zeit noch und trifft sich für zwei Wochen zu eingeschränkten Übungsdiensten, dann gehen auch dort die Lichter aus. Wie inzwischen in ganz Deutschland am 13. März. „Corona hätte letztlich überall losgehen können“, sagt MTV-Vereinschef Lehmann und fügt hinzu, er habe von Anfang an mit einer längeren Einschränkung gerechnet. Dass der Sportverein indes auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie immer noch nur einen Zumba-Kurs regelmäßig online anbiete, habe er nicht erwartet.

Heute: Mitglieder halten dem MTV die Treue

Dabei will der MTV feiern, seinen 111. Geburtstag. Die Planung für 2020 steht, der Termin auch. Dann kommt die Absage. „Wir hätten die Feier im Herbst nachholen können, unter Auflagen, aber das haben wir gar nicht erst angefangen zu überlegen“, sagt Lehmann, dessen Verein etwa 320 Mitglieder zählt. Nun könnte die Party in diesem Sommer steigen: „Aber Stand heute sehe ich auch das noch nicht“, sagt der Vereinschef. Umso erfreulicher sei es, dass der MTV bislang nur wenige Austritte zu verzeichnen habe. „Möglicherweise werden es mehr, wenn wir jetzt die Beiträge einziehen.“ Gleichwohl setzt Lehmann wie auch Boeck auf das Miteinander im Dorf: „Wenn wir jetzt Mitgliedern zum 60., 70. oder 80. Geburtstag gratulieren, dann aus der Ferne und nicht wie sonst mit einem richtigen Besuch“, sagt Lehmann. Viele der Älteren sagen zu der Einschränkung indes nur, dass sie dem Verein die Treue in guten wie in schlechten Zeiten halten. „Das Wir-Gefühl ist bei uns stärker ausgeprägt als in der Stadt“, schiebt er nach.

März 2020: Keine Besuche mehr: Schild an der Tür des Altenheimes Haus Monika in Eltze. Quelle: Bert Strebe (Archiv)

Generationswechsel bei der Feuerwehr klappt trotz Pandemie

Keine Ausbildung, Dienstbetrieb auf Sparflamme: So sieht der Alltag bei der Feuerwehr aus, seit Monaten. „Über eine gewisse Zeit lässt sich das ertragen, aber irgendwann leidet die Arbeit, weil Abläufe einfach länger dauern“, sagt Boeck, der zum 1. Mai nach 24 Jahren sein Amt abgeben wird. Die Weichenstellung für den Generationswechsel klappe glücklicherweise auch in der Pandemie, sagt der Eltzer. So beenden auch der Schrift- und Kassenwart nach 36 Jahren und der Gerätewart nach 30 Jahren das Ehrenamt, jüngere Feuerwehrleute rücken nach. „Als es losging, habe ich gedacht, dass es länger dauert mit dem Virus. Aber so lange, nein, das konnte ich mir nicht vorstellen“, sagt er und lobt den Zusammenhalt im Dorf und seine Kameraden, von denen bislang keiner aus der Feuerwehr ausgetreten sei.

März 2020: Gottesdienst zum Weltgebetstag fällt aus: Schild am Gemeindehaus Eltze. Quelle: Bert Strebe (Archiv)

Einfach nur dankbar, dass die Grundversorgung im Dorf zu jeder Zeit gesichert gewesen sei: So formuliert es Ortsbürgermeister Hans-Hermann Brockmann in seinem Rückblick und findet zugleich kritische Worte am Ablauf vor einem Jahr: „Ich habe nur per Flurfunk von der Erkrankung gehört, das geht gar nicht“, sagt er. Noch immer wünsche er sich weniger Datenschutz, um schneller bei einer Infektion reagieren zu können. Noch immer wünsche er sich auch an einem Montag konkrete Zahlen: „Es kann doch nicht sein, dass sich in dem Jahr nichts geändert hat“, sagt er und blickt schon einmal in die Zukunft: „Sobald wir uns wieder treffen dürfen, wird das Vereinsleben aufblühen“, mutmaßt er auch mit Blick darauf, dass beispielsweise die Schützenjugend im vergangenen Frühjahr die Hilfsdienste für die Eltzer übernommen hatte.

Zukunft: Wie überleben Gastronomen und Händler?

Ob dann allerdings die Gastronomen und Händler im Ort überlebt hätten, könne er nicht abschätzen: „Im schlimmsten Fall müssen wir künftig zum Essengehen in die Stadt fahren“, sagt der Ortsbürgermeister und spricht den Eltzern zugleich ein Lob aus: „Hier haben sich alle von vornherein an Maskenpflicht und Abstand gehalten.“

Solidarität und Mitmenschlichkeit – diese beiden Eigenschaften der Eltzer und aller Uetzer fallen Bürgermeister Backeberg beim Blick auf das vergangene Jahr ein. Freiwillige gründen den Corona-Hilfsfonds, den Spender bis heute gut füllen. Sie kaufen für jene Risikopatienten ein, die sich zu Beginn der Pandemie nicht aus dem Haus trauen. Sie organisieren jetzt in kurzer Zeit einen Impfpaten für jeden Senior, der bei der Fahrt zum Impfzentrum eine Unterstützung benötigt. „Diese Nachbarschaftshilfe beeindruckt mich noch immer“, sagt der Verwaltungschef. Ein Gedanke gehört für ihn zum Corona-Jahr dazu: „Es ist erstaunlich, wie schnell alles Gewohnte mit einem Anruf verschwindet, der einfach alles auf den Kopf stellt.“

Von Antje Bismark