Uetze

Die Zeit, in der es in der Gemeinde Uetze keine einzige Corona-Neuinfektionen gab und die Sieben-Tage-Inzidenz für mehr als eine Woche auf Null sank, ist offenbar vorbei. In den vergangenen Tagen sind acht weitere Uetzer positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden. In der Folge ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder gestiegen. Am Montag, 7. Juni, lag er bei 38,9 (Freitag: 38,9).

Seit Pandemieausbruch im Frühjahr 2020 sind in der Gemeinde insgesamt 712 Frauen, Männer und Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. 18 Uetzer sind seitdem an den Folgen der Infektion gestorben. Aktuell gelten 13 Menschen als akut infiziert.

Regionswert liegt bei 18,2

Uetzes Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell die dritthöchste in der Region Hannover, nur Laatzen (50,6) und Burgwedel (43,4) haben einen noch höheren Wert. In der Stadt Sehnde lag die Inzidenz am Montag bei Null, in Lehrte bei 35,5 und in Burgdorf bei 12,7. Regionsweit meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 18,2. Er ist ausschlaggebend für die Corona-Beschränkungen in Uetze und den anderen Kommunen. Angesichts des niedrigen Werts sind zuletzt zahlreiche Corona-Auflagen gelockert worden.

So sieht es bei Uetzes Nachbarn aus

In den benachbarten Landkreisen, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, liegen die Inzidenzwerte ebenfalls seit Tagen auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldete am Montag folgende Werte: für Celle 10,1, für Peine 17,8 und für Gifhorn 24,4. Niedersachsenweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 17,1. Das ist der viertniedrigste Wert aller Bundesländer, nur Mecklenburg-Vorpommern (8,6), Schleswig-Holstein (11,9) und Brandenburg (13,0) stehen noch besser da.

Von Anette Wulf-Dettmer