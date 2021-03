Uetze

Die Corona-Situation in der Gemeinde verschärft sich an diesem Dienstag weiter: So meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover für Uetze fünf neue Infektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 500 Frauen, Kinder und Männer mit dem Coronavirus angesteckt. Zwölf Uetzer starben im vergangenen Jahr an einer Coronavirus-Infektion.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Gemeinde steigt einmal mehr an: Sie liegt jetzt bei 262,4, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, mitteilt. Am Montag betrug dieser Wert 247,8. Seinen Angaben zufolge gibt es in der Gemeinde keinen Hotspot in einer Kita, Schule oder einem Pflegeheim. „Die Infektionen spielen sich bislang ausschließlich im privaten Bereich ab“, sagt Borschel.

Von Antje Bismark