Uetze

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Uetze weist seit Tagen großen Schwankungen auf. Am vergangenen Freitag lag sie bei 160,4, am Montag und Dienstag dann bei 175,0, wie Sonja Wendt, Sprecherin der Region, mitteilt. Während des Wochenendes wurden 15 Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet, am Montag kamen nach Aussage des Gesundheitsamtes keine neuen Fälle hinzu. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 666 Frauen, Männer und Kinder in Uetze positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet worden.

In der Gemeinde ist in der Kita Auezwerge in Obershagen eine Notbetreuungsgruppe noch bis zum 30. April wegen eines Corona-Falls geschlossen.

Lesen Sie auch:Zutrittsverbot: Fremde dürfen Schulgebäude nur mit negativem Corona-Test betreten.

In Uetzes Nachbarstadt Lehrte stagniert die Inzidenz von 139,9 am Montag bei 139,3 am Dienstag, 27. April. In den vergangenen 24 Stunden gab es eine Neuinfektion. Für Burgdorf meldet das Gesundheitsamt der Region keine Neuinfektionen in diesem Zeitraum. Der Inzidenzwert liegt bei 142,8 (Montag: 146).

Regionsweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 155,0 und damit über dem Wert von Montag mit 141,0. Grundlage für den I-Wert der Region Hannover sind jetzt die Werte, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht. Auf ihnen basieren die Corona-Auflagen des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes. Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das RKI am Dienstag folgende Inzidenzwerte: für Celle 86,0 (Montag: 92,0), für Gifhorn 91,8 (93,0) und für Peine 171,4 (174).

Von Antje Bismark und Anette Wulf-Dettmer