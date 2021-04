Uetze

Einen deutlichen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz meldet die Region Hannover an diesem Donnerstag (22. April) für Uetze: Der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage angibt, liegt jetzt bei 179,0 – noch am Mittwoch betrug er 121,5. Dies beruht auf dem schnellen Infektionsgeschehen, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, sagt. Seinen Angaben zufolge steckten sich innerhalb eines Tages 14 Uetzer mit dem Coronavirus an. Seit Beginn der Pandemie gab es 650 Infektionen.

Dabei verzeichnet die Region keinen Hotspot in Schulen, Kitas oder Altenheimen, wie der Sprecher betont. Zwar seien zwei Kita-Kinder erkrankt, doch die Einrichtungen selbst seien nicht betroffen. „Es zeigt sich, dass die britische Mutation einen hohen Ansteckungsgrad vor allem im privaten Raum hat.“ Oft trage ein Familienmitglied die Infektion in einen Haushalt und stecke alle anderen an. Das lasse sich anhand der Infektionsketten nachverfolgen. „Diese Beobachtung gilt derzeit für alle Regionskommunen“, sagt Borschel.

Von Antje Bismark