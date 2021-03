Uetze

Nur noch eine neue Infektion mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover für Uetze an diesem Dienstag: Damit entspannt sich die Situation, nachdem die Gemeinde in der vergangenen Woche zeitweise die höchste Inzidenz in der Region verzeichnet hatte. Nach dem Höchstwert mit 311,0 am Freitag, 19. März, sackt der Wert nun auf 189,5 ab. Er gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Noch immer aber liegt Uetze über dem für Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Regeln wichtigen Wert der Region, der am Dienstag 123,5 beträgt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Auskunft von Regionssprecher Christoph Borschel insgesamt 539 Frauen, Kinder und Männer infiziert. In dieser Zeit starben zwölf Uetzer mit oder an Covid-19.

Von Antje Bismark