Uetze

Zehn neue Infektionen für die Gemeinde Uetze meldet die Region Hannover an diesem Freitag: Sie lassen sich nach Aussage von Behördensprecher Christoph Borschel weder auf einen Hotspot noch auf weitere Infektionen bei Beschäftigten oder Bewohnern der Lebenshilfe Peine-Burgdorf zurückführen, die in Uetze wohnen. „Einige Testergebnisse aus der Reihentestung liegen vor, alle waren negativ. Ein paar Ergebnisse stehen aber noch aus“, teilt Borschel auf Nachfrage mit. Damit gehen die Infektionen in der Gemeinde auf familiäre Verbindungen zurück.

Seit Beginn der Pandemie haben sich nun 529 Uetzer mit dem Coronavirus infiziert. Angesichts der aktuell vielen Neuinfektionen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz zum wiederholten Mal, sie liegt jetzt bei 311,0 (Donnerstag: 277,0). Einen höheren Wert weist lediglich Gehrden mit einer Inzidenz von 315,4 auf. Regionsweit beträgt die Inzidenz 135,4.

Von Antje Bismark