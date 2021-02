Uetze

Die Gemeinde Uetze gehört zu den Kommunen in der Region, in denen in den vergangenen sieben Tagen die wenigsten Frauen, Männer und Kinder positiv auf der Coronavirus getestet wurden. Der Inzidenzwert lag am Freitag, 5. Februar, bei 58,3 (Vortag gleicher Wert), das ist der viertniedrigste Wert in der Region. Das Gesundheitsamt meldet zwei Neuinfektionen. Seit Pandemiebeginn ist bei 364 Uetzern der Sars-CoV-2-Erreger nachgewiesen worden. 45 Menschen gelten aktuell als infiziert.

Lage in Nachbarstädten bleibt angespannt

In Uetzes Nachbarstädten bleibt die Situation auch vor dem Wochenende angespannt. Neun Neuinfektionen gab es in Burgdorf, sodass die Inzidenz weiter auf 142,8 (Vortag: 136,4) gestiegen ist. Betroffen sind in der Stadt vor allem Seniorenheime. Lehrte hat einen Wert von 146,6 (166,2) – der dritthöchste in der Region – und sechs neue Corona-Fälle. Grund für die anhaltend hohen Corona-Zahlen sind die vielen Infizierten in einem Seniorenheim in Ahlten. Den höchsten Inzidenzwert in der Region hat am Freitag nach wie vor Langenhagen mit 179,8 (208,3).

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Freitag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 48,6 (48,6), für Gifhorn von 81 (79,9) und für Peine von 130,6 (129,1).

Szenario B in den Grundschulen

In Uetzes Grundschulen ist nach den Zeugnisferien der Unterricht im Szenario B – Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht – wieder angelaufen. 90 Schüler und Schülerinnen sind von ihren Eltern für die Notbetreuung angemeldet worden.

Von Anette Wulf-Dettmer