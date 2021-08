Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet am Donnerstag, 19. August, für die Gemeinde Uetze zwei Neuinfektionen und eine Inzidenz von 106,9. Das ist der höchste Wert aller 21 Regionskommunen. Schon am Mittwoch war Uetze Spitzenreiter mit elf positiven Tests innerhalb von 24 Stunden gewesen. Seit vergangenem Freitag ist das Coronavirus bei 22 Frauen, Männern und Kindern nachgewiesen worden. Als akut infiziert gelten am Donnerstag 25 Frauen, Männer und Kinder.

5,59 Prozent Impfdurchbrüche

In der gesamten Region sei zu beobachten, dass sich Menschen vor allem im familiären Bereich und bei Reisen zu Verwandten mit dem Virus ansteckten. Betroffen sind laut Region „ganz überwiegend Menschen, die nicht geimpft sind oder noch nicht den vollständigen Impfschutz haben“. Sie seien aktuell die Treiber des Infektionsaufkommens. Die Region hat 519 Neuinfektionen im Zeitraum vom 12. bis 18. August ausgewertet. 240 Betroffene waren gar nicht geimpft, 250 hatten erst eine Impfung. 29 (5,59 Prozent) der positiv Getesteten waren zweimal geimpft.

So sieht es in Uetzes Nachbarschaft aus

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 41,2; innerhalb von sieben Tagen haben sich dort 13 Menschen infiziert. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt der Region 16 neue Coronafälle, aktuell liegt die Inzidenz bei 37,8.

Für die gesamte Region ist die Inzidenz – Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 49,1 (Mittwoch: 44,9). Niedersachsenweit ist der Wert ebenfalls gestiegen – auf 31,5. Am stärksten betroffen im Land sind aktuell die Stadt Wolfsburg mit 61,1 (57,9), der Landkreis Verden mit 55,4 (54) und dann kommt schon die Region Hannover.

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, meldet das RKI am 19. August leicht gestiegene Inzidenzwerte: Celle mit 25,1 (20,7), Gifhorn mit 31,7 (27,8) und Peine mit 32,6 (27,4).

Von Anette Wulf-Dettmer