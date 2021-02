Uetze

Seit Montag sind in Uetze acht Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag, 25. Februar. In der Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 102,1 (Montag: 92,3) gestiegen. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall. Damit sind seit Pandemiebeginn zwölf Uetzer an oder mit Covid-19 gestorben. Infiziert haben sich mit dem Virus seitdem 412 Frauen, Männer und Kinder in der Gemeinde. Am Donnerstag galten 39 Menschen als aktiv infiziert.

Auch in Uetzes Nachbarstädten Burgdorf und Lehrte gibt es seit Wochenbeginn zahlreiche Neuinfektionen. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt 35 neue Corona-Fälle seit Montag. Ein Hotspot in der Stadt ist das Klinikum an der Manskestraße. Damit ist das Virus seit Anfang März 2020 bei 1346 Lehrter Einwohnern nachgewiesen worden. Der Inzidenz-Wert ist am Donnerstag auf 173,2 geklettert, das ist der zweithöchste in der Region Hannover.

In Burgdorf ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Montag um 13 auf insgesamt 645 seit Pandemiebeginn gestiegen. Die Inzidenz liegt bei 92. Für die gesamte Region meldet das Landesgesundheitsamt am Donnerstag einen Inzidenzwert von 113,9 (Montag 111,1). Das ist der dritthöchste Wert im Land. Niedersachsenweit liegt die Inzidenz bei 67 (Montag 67,1).

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Donnerstag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 26,8 (Montag 30,2), für Gifhorn von unverändert 39,7 und für Peine von 108,3 (118).

