Uetze

Diese Zahl hat das Gesundheitsamt der Region für die Sieben-Tage-Inzidenz seit Monaten nicht mehr gemeldet: Null. Das ist der Inzidenzwert in der Gemeinde Uetze am Donnerstag, 20. Mai. Alle anderen Regionskommunen haben höhere Inzidenzen. Den zweitniedrigsten Wert meldet das Gesundheitsamt für Sehnde (12,6). Die höchste Inzidenz hat am Donnerstag die Stadt Ronnenberg (84,5). Burgdorf hat einen Wert von 31,7 (Mittwoch: 92) und Lehrte von 37,8 (Mittwoch: 26,7). Regionsweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 49,2 (Mittwoch: 51) gesunken.

Doch noch ist Uetze nicht coronafrei. Denn die Inzidenz besagt nur, dass es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen in Uetze gegeben hat. Zurzeit sind zwölf Menschen in der Gemeinde mit dem Virus infiziert. Seit Pandemieausbruch wurde der Erreger bei 701 Frauen, Männern und Kindern in Uetze nachgewiesen.

Auch in den benachbarten Landkreisen, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, entspannt sich das Infektionsgeschehen seit Tagen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag folgende Inzidenzwerte: für Celle 30,7 (Mittwoch: 36,3), für Gifhorn 83,3 (91,8) und für Peine 54,4 (50,4). Niedersachsenweit liegt die Inzidenz laut RKI am 20. Mai bei 46,6 (49,9), das ist der drittniedrigste Wert in Deutschland.

Von Anette Wulf-Dettmer