Corona in Uetze: Inzidenzwert sinkt am Montag auf 53,5

Uetze

Fünf Neuinfektionen seit vergangenen Freitag meldet das Gesundheitsamt der Region am Montagmittag, 18. Januar, für Uetze. Gleichzeitig ist die Inzidenz von 102,1 auf 53,5 gesunken, der zweitniedrigste Wert in der Region Hannover. Seit Montag, 11. Januar, sind zwölf Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch wenn die Zahlen wegen des Wochenendes mit weniger Tests und verzögerten Meldungen der Labore nicht zuverlässig das Infektionsgeschehen abbilden, zeigen sie doch einen ermutigenden Trend.

In Uetzes Nachbarkommunen bleibt die Lage bislang noch angespannt. Für Lehrte werden seit Freitag 34 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 137,3 (Freitag: 122,1) gemeldet. In Burgdorf gibt es 16 neue Corona-Fälle, der Inzidenzwert liegt bei 120,8 (171,3). Weiterhin besorgniserregend ist die Situation im Landkreis Peine, der mit 186,2 am Montag den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen aufweist. Im Landkreis Gifhorn, der tagelang mit Werten über 200 der Hotspot des Landes war, sinkt die Inzidenz seit einigen Tagen und liegt aktuell bei 172,2.

Wie tagen Uetze Politiker in den nächsten Wochen?

Die Gemeinde Uetze hat ihre wöchentliche Sitzung des Krisenstabs von Dienstag auf Mittwoch, 20. Januar, verschoben. „Damit wir sofort auf die Ergebnisse der Corona-Konferenz von Bund und Ländern am Dienstag reagieren können“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. Der Verwaltungsausschuss (VA) der Gemeinde wird in seiner nicht öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 21. Januar, entscheiden, wie die politischen Gremien in den nächsten Wochen tagen sollen. Es gibt drei Optionen. Die Sitzungen der Fachausschüssen fallen aus, und die Themen, die keinen Aufschub dulden, werden im VA entschieden. Zweite Möglichkeit: Die Ausschusssitzungen laufen als Videokonferenzen. Eine dritte Variante wäre, dass einige Politiker vor Ort sind und die anderen die Sitzung digital verfolgen.

Von Anette Wulf-Dettmer