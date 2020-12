Uetze

Die Region Hannover meldet erstmals seit sechs Tagen aktuelle Corona-Zahlen. Demnach sind in der Zeit vom 22. bis 28. Dezember zwei weitere Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet. Zurzeit gelten in der Gemeinde 40 Menschen als akut infiziert.

Die Inzidenzwert hat sich über die Weihnachtstage in Uetze mehr als halbiert. Lag er am vergangenen Dienstag noch bei 140,9, meldet die Region am Montagnachmittag einen Wert von 63,2. Auch regionsweit hat sich der Inzidenzwert verringert von rund 175 am 22. Dezember auf aktuell 126,2. Allerdings weist die Region darauf hin, dass die Fallzahlen vom 28. Dezember wegen der geänderten Testbedingungen während der Feiertage nur bedingt mit den Zahlen vor Weihnachten zu vergleichen sind.

Nach wie vor über der 200er-Marke liegt die 7-Tage-Inzidenz am Montag in Garbsen (257) und in Langenhagen (202,9). Für Uetzes Nachbarkommune Lehrte wird ein Wert von 104,4 gemeldet, in Burgdorf liegt er nach den Feiertagen bei 79,3.

Von Anette Wulf-Dettmer