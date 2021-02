Uetze

In der Gemeinde Uetze ist die Sieben-Tage-Inzidenz den sechsten Tag in Folge gesunken. Sie liegt am Donnerstag, 4. Februar, bei 58,3 nach 63,2 am Mittwoch und 170,1 am vergangenen Freitag. Das ist der viertniedrigste Wert in der Region. Binnen eines Tages gab es laut Gesundheitsamt eine Neuinfektion. Damit wurden seit Pandemiebeginn insgesamt 362 Uetzer positiv das Coronavirus getestet.

In Uetzes Nachbarstädten bleibt die Situation hingegen angespannt. 16 Neuinfektionen gab es in Burgdorf, sodass die Inzidenz auf 136,4 (Vortag 95,2) hochschnellte. Die Ursache sind viele Neuinfektionen in einem Seniorenheim. Lehrte hat einen Wert von 166,2 – der zweithöchste in der Region – und acht neue Corona-Fälle. Grund für die anhaltend hohen Corona-Zahlen ist auch dort ein Ausbruch in einem Seniorenheim.

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Donnerstag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 48,6 (Mittwoch: 40,8), für Gifhorn von 79,9 (85) und für Peine von 129,1 (130,6).

Von Anette Wulf-Dettmer