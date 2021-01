Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet am Donnerstag, 7. Januar, für die Gemeinde Uetze 14 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit sind seit dem 30. Dezember 34 Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet worden, seit März 2020 insgesamt 277 Menschen. Mit Stand vom Donnerstag gibt es aktuell 45 Infizierte in Uetze.

Nach den Festtagen hat sich der Testalltag und das Meldesystem des Gesundheitsamts inzwischen wieder eingespielt. Die 34 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen acht Tage machen deutlich, dass das Virus in Uetze trotz Weihnachtsferien und weitgehendem Lockdown nach wie vor sehr aktiv ist. Der Inzidenzwert ist am Donnerstag auf 111,8 (Vortag 77,8) gestiegen, das ist der achthöchste in der Region. Sogar Uetzes Nachbarstadt Lehrte, die wochenlang ein Hotspot in der Region war, weist mit 106,6 eine niedrigere Inzidenz auf. In Burgdorf liegt sie sogar nur bei 38,1.

Die Region mit ihren mehr als 1,1 Millionen Einwohnern weist am 7. Dezember eine Sieben-Tages-Inzidenz von 138,4 (122,5 am 6. Dezember) auf. Die höchste Inzidenz hat Garbsen mit 212,9 gefolgt von Sehnde mit 189,4. In vier Kommunen der Region liegt der Wert unter der Marke von 50: Burgwedel (28,9), Burgdorf (38,1), Wunstorf (42,7) und Wedemark (49,6).

