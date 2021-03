Uetze

Noch immer blickt Jutta Stange mit großer Fassungslosigkeit auf die vergangenen Tage: Ein Nebensatz in der Corona-Verordnung des Landes bedeutete für die akademische Sprachtherapeutin seit Montag quasi ein Verbot, ihre Arbeit auszuüben. Denn wie ihre Berufskollegen in ganz Niedersachsen durfte Stange nur jene Patienten in ihrer Praxis für Sprach-, Sprech- und Stimmtherapie an der Kaiserstraße behandeln, die einen negativen Schnelltest vorlegen konnten. Gleichwohl besteht in Uetze keine Chance auf einen solchen Test, wie Stange sagt. Am Donnerstagabend kam die erlösende Nachricht, dass die Bedingung nun vom Tisch sei.

Zu diesem Zeitpunkt aber lagen hinter Stange aufreibende Tage: „Ich musste jeden einzelnen Patienten anrufen, die Situation erklären und oft auch trösten“, sagt sie. Denn gerade in der Pandemie seien die regelmäßigen Termine in der Praxis ein Anker für Eltern, die mit ihren Kindern kommen, und für Ältere, die sich wie Karin Winkel nach einem Schlaganfall mit dem Lesen und Sprechen wieder die Zahlen erarbeiten.

Die Therapeutin berichtet von einem Jugendlichen, dem sie am Donnerstag zunächst für Freitag absagen musste. „Sein Vater hat wirklich überlegt, einen geplanten Besuch beim Optiker zu verschieben und nach Meinersen zum Testen zu fahren“, sagt sie – den Termin in der Praxis zu halten, das sei vielen Patienten ganz wichtig. Nun könne der Jugendliche seine neue Brille abholen und bei ihr üben, sagt sie, und die Erleichterung schwingt mit.

Karin Winkel erlernt nach einem Schlaganfall das Sprechen wieder, unter anderem erarbeitet sie sich die Zahlen mithilfe von Ziffern und Worten. Quelle: privat

Test-Pflicht: Studentin muss Praktikum abbrechen

Doch der Passus wirkt auch in eine andere Richtung mit fatalen Folgen: So absolvierte eine Studentin in dieser Woche ein Praktikum in Stanges Praxis. Weil die Sitzungen aber ausfallen mussten, fehlen ihr nun die notwendigen Stunden, die die Universität fordert. „Ich hoffe sehr auf Einsicht“, sagt Stange, „denn niemand von uns hat die Situation verursacht.“ Und dennoch rechnet sie nicht damit, dass ihr jemand den viertägigen Verdienstausfall ausgleicht. „Letztlich haben wir auch im vergangenen Jahr nur sehr geringe Zuschüsse für unsere Mehrkosten erhalten“, sagt sie mit Blick auf das ausgefeilte Hygienekonzept in den Räumen.

Wer sie betritt, muss sich die Hände desinfizieren – kontaktlos. Im Wartebereich, der seit Beginn der Pandemie nicht mehr als solcher genutzt werden darf, fehlen Spielsachen und Bücher, mit denen sich die Kinder beschäftigen konnten. Den Wasserhahn im Bad hat Stange so umgebaut, dass sich die Besucher und Patienten kontaktlos die Hände waschen können. An jedem Tisch findet sich eine Plexiglasscheibe, und nicht zuletzt hat Stange ermitteln lassen, nach welcher Zeit sie die Räume quer lüften muss – in Abhängigkeit von Raumgröße, Art der Nutzung und Zahl der Besucher. Dass jeder eine Maske auf den Gängen trage und nach jeder Sitzung die Tische und Stühle desinfiziert würden, sei längst eine Selbstverständlichkeit, sagt sie. Dafür habe sie die Termine mit Pausen getaktet, etwa zwei Therapiestunden am Tag entfielen deshalb.

Sprechen am Tisch statt spielen auf dem Teppich

Auch die therapeutische Arbeit hat Stange an die Pandemie-Bedingungen angepasst: Statt mit den Jüngsten auf dem Teppich spielerisch zu üben, sitzen sich beide nun am Tisch gegenüber. „Eigentlich stehen bei den Terminen Spaß und Freude im Vordergrund, das leidet jetzt sehr“, sagt sie. Denn zunehmend beobachte sie, dass der anhaltende Lockdown die Menschen belaste: die Eltern, die sich um die Zukunft der Kinder sorgten, die Jugendlichen, die das Homeschooling nicht mehr ertrügen, die Senioren, die über ihre Ängste sprechen wollten. „Sie öffnen sich hier, und deshalb waren die Absagen, die ich aussprechen musste, gleich doppelt bitter“, sagt Stange.

Therapeutin wartet auf den Impftermin

Zwischen drei und 80 Jahre zählen ihre Patienten, die Jüngsten besucht die Therapeutin eigentlich in der Kita. Diese Termine hat sie abgesagt, vor Monaten schon. Zu unsicher erschien es ihr, in eine Einrichtung mit vielen Kindern und anschließend in ihre Praxis zu gehen. Dabei, sagt sie, habe sie mit anderen Uetzern ein tolles Netzwerk rund ums Sprechenlernen und Sprechen geknüpft, von dem die Kinder profitierten. Gern würde Stange wieder in die Kitas gehen: „Eigentlich sobald ich geimpft bin.“ Sie ist berechtigt und gehört zur jetzigen Priorisierungsgruppe, das bescheinigt ihr ein entsprechendes Formular. Aber es nützt ihr nur wenig, weil sie sich nicht anmelden kann. „Das System erkennt nur das Geburtsdatum, und danach bin ich zu jung.“ Aufgeben – das kommt für sie nicht infrage. „Aber natürlich geht das ganze Organisieren an die Kraft, und das, obwohl die Therapien ja schon sehr fordernd sind.“

Von Antje Bismark