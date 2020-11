Uetze

Offenbar zeigt der Teil-Lockdown in Uetze Wirkung: Nur noch 14 Menschen in der Gemeinde sind akut mit den Coronavirus infizier. Seit vergangenem Freitag, 27. November, gibt es keine Neuinfektion. Die Folge: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 14,6 gesunken. Diese Zahlen meldete das Gesundheitsamt der Region am Montag, 30. November.

Nur mit Termin ins Rathaus

Laut Rathaussprecher Andreas Fitz gibt es weder in den Schulen noch in den Kitas Corona-Fälle oder -Verdachtsfälle, sodass weder Klassen noch Gruppen geschlossen sind. Im Rathaus der Gemeinde gelten weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln. Damit diese eingehalten werden können, müssen die Bürger für alle Rathausbesuche telefonisch einen Termin unter (0 51 73) 97 00 30 vereinbaren.

Anzeige

Niedrigste Inzidenz in der Region

Die Inzidenz von 14,6 in Uetze ist mit Abstand die niedrigste in der Region Hannover. Darauf folgt Barsinghausen mit 28,6. In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf sind 44 Menschen akut infiziert – darunter sechs Neuinfektionen seit Freitag. Der Inzidenzwert liegt bei 66,8 (79,5 am Freitag). Betroffen sind auch Kitas und Schulen in Burgdorf. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt elf Neuinfektionen seit Freitag, die Zahl der akut Infizierten liegt bei 109 und die Inzidenz bei 113,7. Damit liegt die Stadt über dem Mittelwert der gesamten Region, der nun erstmals wieder unter die Marke 100 gesunken ist. Aktuell liegt er bei 88,9.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer