Uetze - Keine Maskenpflicht auf der Straße: So ist die Corona-Lage in Uetze am 27. Oktober

Das Gesundheitsamt meldet für Uetze einen neuen Corona-Fall. Akut sind 22 Menschen in der Gemeinde infiziert. Derweil gibt es neue Entscheidungen des Krisenstabs und der Feuerwehr. Lesen Sie hier die Neuigkeiten im Überblick.