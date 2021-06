Uetze

Einen neuen Corona-Fall meldet das Gesundheitsamt der Region am Montag, 14. Juni, für Uetze. Zwölf Menschen in der Gemeinde gelten momentan als akut infiziert. Der Inzidenzwert liegt wie bereits vor dem Wochenende bei 9,7. Damit liegt Uetze auf dem Niveau Niedersachsen und im Mittelfeld aller 21 Regionskommunen. Als akut infiziert gelten zwölf Uetzer.

Seit Pandemieausbruch vor mehr als einem Jahr ist in Uetze bei 713 Frauen, Männern und Kinder das Coronavirus nachgewiesen worden. 18 Personen aus der Gemeinde sind an oder mit dem Virus gestorben.

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist der Inzidenzwert am Montag auf null gesunken – das erste Mal seit Monaten. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt für fünf Regionskommunen eine Inzidenz von null. In Lehrte ist der Wert ebenfalls gesunken – auf 20 (Freitag: 26,7). Die höchste Inzidenz hat Seelze mit 25,6). Regionsweit lag der Wert lauf Robert Koch-Institut (RKI) am Montag bei 11,2 (Freitag: 13,3).

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, liegen die Inzidenzwerte ebenfalls auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldete am Montag folgende Werte: für Celle 1,1, für Peine 5,9 und für Gifhorn 10,1. Niedersachsenweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 9,8. Das ist der fünftniedrigste Wert aller Bundesländer, den niedrigsten hat Mecklenburg-Vorpommern mit 4,8.

Von Anette Wulf-Dettmer