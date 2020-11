Abschalten in der Corona-Pandemie – das geht für Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen kaum. Renate Schliephake und Gundi Bock aus Uetze-Eltze sprechen über Nähe im Distanzgebot, Sitztanz statt Gesang und Ausrufezeichen an der Tür. Dafür brauchen sie Unterstützung: von der Politik und von den Angehörigen.