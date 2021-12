Uetze

Die Corona-Pandemie zerrt an Schausteller Knossalla aus Uetze, finanziell und psychisch – die Familie hält sich gerade eben so über Wasser. Bereits im vergangenen Jahr hatte Familienoberhaupt Harry Knossalla das Aus für den Betrieb befürchtet: „Wenn wir keine Weihnachtsmärkte haben, wird es uns im Jahr 2021 nicht mehr geben“, sagte er im ersten Jahr der Pandemie. Noch besteht das kleine Unternehmen, doch der Preis, den es in den vergangenen Monaten zahlte, ist hoch. Deshalb ruhten alle Hoffnungen auf der Rückkehr auf den Laatzener Weihnachtsmarkt – aber neue Regeln zerschlugen auch diese.

Das zweite Pandemie-Jahr läuft noch schlechter

Eigentlich waren Knossallas wie viele Schausteller zu Jahresbeginn davon ausgegangen, dass sie im Sommer wieder richtig arbeiten können. Doch das Gegenteil trat ein: Wegen der Infektionslage blieb das Reisen verboten, von dem Schausteller nun einmal leben. Im Frühjahr beschlossen Harry und Marianne Knossalla schließlich, einen Süßwarenstand auf dem Wochenmarkt in Burgdorf aufzustellen. Doch mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein war der Versuch für die beiden nicht. „Wenn man an einem Tag 100 Euro verdient hat, konnte man dafür wenigstens einkaufen gehen und ein oder zwei Rechnungen bezahlen“, sgt Harry Knossalla. Zusätzlich stellte er auf dem Betriebsgelände in der Praklastraße 8 in Uetze sein altes Karussell auf. Doch mehr als die Freude über den Kundenkontakt brachte auch das nicht. „Man ist dankbar für jeden Kunden, aber meistens kamen Stammkunden und wollten uns unterstützen“, sagt er.

Die Solidarität hebt der 73-Jährige immer wieder hervor. Als die Familie im Sommer auf dem eigenen Areal das Rummelplatz-Café eröffnete, ließen die Schützen des Vereins aus Hambühren nicht lange auf sich warten. „Eines Abends kamen sie mit zwölf Mann, Uniformen, Fahne und Bus und verbrachten einen geselligen Abend bei uns, um uns zu unterstützen. Wir sollten unbedingt weiterhin ihr Schützenfest austragen.“ Ihnen habe diese Geste sehr viel bedeutet und vor allem in der schwierigen Zeit geholfen. „Als ich das gesehen habe, musste ich kurz um die Ecke“, sagt Harry Knossalla – noch immer sichtbar berührt.

Karussell und Zugmaschine verkauft

Allerdings half das alles nichts, auf dem Sommer- und Oktoberfest auf dem Schützenplatz in Hannover erschien die Knossalla-Familie nur noch mit ihrem Süßigkeitenwagen. Das Karussell und die Zugmaschine musste sie verkaufen – es war die einzige Möglichkeit, den Betrieb noch zu retten. Auch den Bausparvertrag hat die Familie aufgelöst, die angesparten Reserven sind so gut wie aufgebraucht. „Wir haben dieses Jahr goldene Hochzeit gehabt, aber konnten sie nicht feiern, weil die dafür vorgesehenen Reserven in den Betrieb geflossen sind“, sagt Harry Knossalla.

Freude kam jedoch im Herbst auf, als sich abzeichnete, dass der Weihnachtsmarkt in Laatzen wieder starten darf. Doch nach nur wenigen Tagen schwand auch dieser Hoffnungsschimmer. Die seit dem 1. Dezember geltende 2G-plus-Regel für Weihnachtsmärkte schrecke viele Besucherinnen und Besucher ab, hat der Uetzer festgestellt. Nachvollziehen kann er die Regelung nicht: „Die Menschen stehen so weit auseinander, sind an der frischen Luft und vollständig geimpft. Wie sollen sie sich denn groß anstecken?“ Er merke zudem, dass die Gäste selber immer frustrierter werden.

Für die Familie Knossalla geht es nun auf dem Weihnachtsmarkt in Laatzen darum, bis Ende des Jahres zu retten, was noch zu retten ist. Sie lägen bei 30 Prozent des Umsatzes, den sie vor Corona dort erwirtschaftet hätten, meint Harry Knossalla. „Ich wünsche mir, dass uns ein bisschen entgegengekommen wird und vielleicht mal die Standkosten für dieses Jahr entfallen.“ Was dann im nächsten Jahr passiere, wisse er noch nicht. „Erst mal kehren wir im Frühjahr auf den Wochenmarkt nach Burgdorf zurück“, versprechen die Schausteller.

