Es ist kurz nach 13 Uhr, viele Jugendliche haben Schlussschluss. Sie strömen aus den Gebäuden des Uetzer Schulzentrums hinaus zum Busbahnhof an der Marktstraße. Dicht an dicht warten die Schüler auf die Busse der Linien 930, 938 und 950. Als einer nach dem anderen vorfährt und die Schüler einsteigen, wird schnell klar: In den Bussen ist es viel zu eng. Abstand halten kann dort niemand. Vielmehr müssen die letzten sich in die Fahrzeuge hineinquetschen, um noch mitzukommen. Ein Lehrer, der das Ganze als „Aufpasser“ begleitet, schaut machtlos auf das alltägliche Chaos in der Corona-Pandemie.

Auf den Punkt bringt die Situation die Schulleiterin der Aurelia-Wald-Gesamtschule, Ria Loosveld: „Das ist schwer vermittelbar, wenn die Schüler sich in der Schule große Mühe geben, sämtliche Abstandsregeln einzuhalten, und dann im Schulbus zusammengepfercht Wange an Wange stehen.“ Ihre Kollegin vom benachbarten Gymnasium Andrea Wundram sieht dringenden Handlungsbedarf. „Denn in einer Flächengemeinde wie Uetze kommen die Schüler vor allem aus den Dörfern und auch dem Umland“. Das seien zumeist lange Anfahrtswege, von Hänigsen oder Dollbergen knapp zehn Kilometer, sodass die Schüler auf die Busse angewiesen seien. Zumal es beispielsweise zwischen Uetze und Dollbergen gar keinen Radweg gibt.

Wundram und Loosveld fordern, dass Regiobus sofort mehr Fahrzeuge für den Schülertransport einsetzt. Denn das Problem mit den hoffnungslos überfüllten Bussen ist seit dem Ende der Sommerferien bekannt. Und genauso lange fordern die beiden Schulleiterinnen Abhilfe. Die Fahrt in den überfüllten Busse werde zum Gesundheitsrisiko. Nicht zuletzt weil für viele Schüler die Busfahrt länger als eine halbe Stunde dauert. An der Aurelia-Wald-Gesamtschule hat die Schülervertretung vor Kurzem in der Gesamtkonferenz ihr Unverständnis über die anhaltende Situation geäußert, berichtet AWG-Leiterin Loosveld. Auch Eltern seien besorgt angesichts des Infektionsrisikos auf dem täglichen Schulweg.

Einfach den nächsten, leereren Bus zu nehmen, ist für die Schüler in den allermeisten Fällen keine Option. Denn diese fahren sowohl morgens als auch mittags mehr oder weniger im Stundentakt. Eine Staffelung des Schulbeginns sei wegen der vielen in Teilzeit arbeitenden Lehrkräfte schwer umsetzbar, sind sich beide Schulleiterinnen einig. Als einzig sinnvolle Lösung für die Uetzer Schüler ist nach ihrer Ansicht eine engere Taktung der Busfahrten, damit die Fahrzeuge leerer sind. Auf Nachfrage habe Regiobus ihr mitgeteilt, dass dafür Busse und Fahrer fehlten und der Fahrplan wegen der Abfahrtzeit der S-Bahnen nicht einfach punktuell geändert werden könne, berichtet Wundram.

Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger bestätigt dies auf Anfrage und bittet um Geduld. 14 zusätzliche Fahrten habe das Verkehrsunternehmen in der Region Hannover bereits zur Entzerrung des Fahrgastaufkommens eingerichtet. Uetze ging hierbei leer aus, räumt Jäger ein. In der Flächengemeinde könnten dennoch in Zukunft Busse privater Unternehmen das hohe Fahrgastaufkommen entzerren. Das Land Niedersachsen will den Kommunen insgesamt 30 Millionen Euro für die Schülerbeförderung zur Verfügung stellen – ob hiervon auch Uetze profitiert, konnte Jäger nicht sagen.

Von Elena Everding