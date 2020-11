Hänigsen

Der diakonische Secondhandladen Das gelbe Haus in Uetze-Hänigsen ändert wegen der angespannten Corona-Lage seine Öffnungszeiten. Zwar müssen Verkaufsstellen wie das Gelbe Haus im Teil-Lockdown ab dem 2. November generell nicht schließen, aber die soziale Einrichtung will ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu den Risikogruppen gehören, nicht gefährden. Deshalb kann der Laden nicht mehr so oft öffnen wie derzeit.

Ab sofort hat das gelbe Haus nur noch montags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie den ersten Sonnabend im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Zu diesen Öffnungszeiten gibt es nicht nur die Möglichkeit einzukaufen, auch Kleiderspenden können abgegeben werden. Die neuen Öffnungszeiten gelten bis zum 21. Dezember. Danach gehen die Helferinnen und Helfer in den Weihnachtsurlaub und sind voraussichtlich, je nach Pandemielage, ab 5. Januar wieder voll im Einsatz. Während des Aufenthalts im Laden werden die Kunden gebeten, sich an das Hygienekonzept zu halten. Das heißt: Abstand halten und Maske tragen.

Von Anette Wulf-Dettmer