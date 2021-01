Corona in Uetze: Sieben Neuinfektionen seit Wochenbeginn

Uetze

Zwei neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag, 22. Januar, für Uetze gemeldet. Damit steigt die Zahl der Uetzer, die seit März positiv auf das Virus getestet wurden auf 317. Als akut infiziert gelten derzeit 32 Menschen. Die Inzidenz liegt aktuell bei 63,2.

Regionsweit ist die 7-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt am Freitag auf 156,9 (Vortag: 168,3) gesunken. Vor dem Wochenende gibt es fünf Städte und Gemeinden in der Region, deren Wert über 200 liegt, am Donnerstag waren es noch sieben Hotspots. Die höchsten Werte haben Isernhagen (275,1) und Garbsen (234,9), gefolgt von Sehnde, Seelze und Langenhagen. Uetzes Inzidenzwert ist der viertniedrigste in der Region. Am besten stehen die Wedemark (43) und Pattensen (46,6) dar.

Uetzes Nachbarstädte Burgdorf und Lehrte verzeichnen einen weiteren Anstieg der Infektionen. In Lehrte gab es sechs Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden, der Inzidenzwert beträgt 135,5 (157,7). Für Burgdorf meldet die Region sogar 21 Neuinfektionen seit Donnerstag bei einer Inzidenz von 168,2 (Vortag: 149,1). Betroffen sind Seniorenheime und eine Grundschule.

In den benachbarten Landkreisen Gifhorn und Peine – beide waren die Hotspots in Niedersachsen – hat sich das Infektionsgeschehen offenbar beruhigt. Der Inzidenzwert ist in Gifhorn auf 138,2 (149) und in Peine auf 121,7 (135,8) gesunken. Im Landkreis Celle liegt die Inzidenz seit längerer Zeit unter 100, am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 77,6.

Von Anette Wulf-Dettmer