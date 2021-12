Hänigsen

Auch an den Tagen bis zum Jahresende können sich Uetzerinnen und Uetzer gegen das Coronavirus impfen lassen.

Das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes verabreicht die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna wieder am Donnerstag, 23. und 30. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Impfzentrum, das sich im Dorftreff an der Mittelstraße 2 befindet. An diesem Donnerstag, 23. Dezember, übernimmt die Impfung der Uetzer Mediziner Dr. Kilian Nolte, der bereits mehrere Impfaktionen in der Gemeinde angeboten hatte. Das Angebot richtet sich an alle über Zwölfjährigen. In der Woche nach dem Weihnachtsfest gibt es ausnahmsweise einen Termin am Montag: Am 27. Dezember öffnet das Impfzentrum ebenfalls von 10 bis 16 Uhr.

Vor allem Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende erhalten den Biontech-Pfizer-Wirkstoff, alle Älteren den von Moderna. Wer das Impfzentrum aufsucht, benötigt einen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte jede und jeder das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen sowie den Anamnesebogen ausdrucken und zum Termin mitbringen. Die Dokumente gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts www.rki.de.

Von Antje Bismark