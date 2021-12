Hänigsen

Auch in der ersten Woche des neuen Jahres können sich Uetzerinnen und Uetzer gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes verabreicht die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna wieder am Montag, 3. Januar, Donnerstag, 6. Januar, und Freitag, 7. Januar, im Impfzentrum, das sich im Dorftreff an der Mittelstraße 2 in Hänigsen befindet.

Vor allem Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende erhalten den Biontech-Pfizer-Wirkstoff, alle Älteren den von Moderna. Wer das Impfzentrum aufsucht, benötigt einen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte jede und jeder das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen sowie den Anamnesebogen ausdrucken und zum Termin mitbringen. Die Dokumente gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts www.rki.de.

Von Antje Bismark