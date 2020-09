Corona in Uetze: Zahl der Infizierten geht weiter zurück

Uetze

Bei den Corona-Infektionen in der Gemeinde Uetze setzt sich der positive Trend fort: Für Mittwoch meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover 32 Covid-19-Patienten, das sind fünf weniger als noch am Dienstag. Damit sinkt die Zahl der Infizierten seit einer Woche stetig. Trotz dieser guten Nachricht liegt die Gemeinde noch immer an der Spitze der Umlandkommunen. Auf sie folgen Garbsen mit 29 und Langenhagen mit 23 Infektionsfällen. In der gesamten Region gibt es derzeit 425 Erkrankte, einen weniger als noch am Dienstag.

Von Antje Bismark