Corona in Uetze: Zahl der Infizierten steigt weiter 

Das Gesundheitsamt der Region meldet am Freitag, 8. Januar, für die Gemeinde Uetze fünf Neuinfektionen binnen eines Tages. Damit sind seit dem 30. Dezember 39 Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet worden, seit März 2020 insgesamt 282 Menschen. Mit Stand vom Freitag gibt es aktuell 47 Infizierte in Uetze. Der Inzidenzwert ist mit 111,8 zwar genauso hoch wie am Vortag, liegt jedoch unter dem Regionsschnitt von 121,9.

Auch in Uetzes Nachbarstädten Burgdorf und Lehrte haben sich innerhalb der vergangenen 24 Stunden weitere Menschen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. In Burgdorf gibt es einen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in der Kernstadt. Dort sollen laut Regionssprecher Christoph Borschel 27 Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert sein. In Lehrte erreicht die Inzidenz mit 124,4 (106,6 am Vortag) inzwischen den sechsthöchsten Wert in der Region Hannover. Den höchsten Inzidenzwert meldet das Gesundheitsamt für Garbsen mit 192,4 vor Sehnde mit 172,5. Am ruhigsten ist die Infektionslage derzeit in Wunstorf mit einer Inzidenz von 37,9, die einzige Kommune unter der Marke von 50 Infektionen je 100.000 Einwohner.

Maskenpflicht an Bahnhöfen in Dollbergen und Dedenhausen

Angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen hat die Region verfügt, dass Mund-Nasen-Masken in weitaus mehr Bereichen auch unter freiem Himmel zu tragen sind. Damit gibt es auch für Uetze, wo bislang keine Masken auf öffentlichen Straßen und Plätze getragen werden müssen, die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Maskenpflicht besteht für den Fußgängertunnel des Dollberger Bahnhofs sowie auf den Bahnsteigen und Zuwegen in Dollbergen und Dedenhausen. Ebenso müssen Fahrgäste, die an Bushaltestellen warten, stets eine Maske aufsetzen.

Kitas bieten Notbetreuung an

In der Gemeinde Uetze werden am Montag, 11. Januar, wieder die Kitas öffnen, allerdings nur für eine Notbetreuung. Statt 25 können maximal zwölf bis 13 Kinder in einer Gruppe zusammenspielen, wobei darauf geachtet wird, dass stets dieselben Kinder gemeinsam betreut werden. Wer sein Kind während des aktuellen Lockdowns nicht zu Hause betreuen kann, kann es direkt in der Kita anmelden. „Wir wollen das ganz unbürokratisch und auf Vertrauensbasis handhaben“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. So sei keine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig wie noch im ersten Lockdown.

Verzichtet Uetze erneut auf Krippengebühr?

Ob die Gemeinde wie im Frühjahr erneut keine Gebühren erheben wird für jene Krippenkinder, die zu Hause bleiben, ist laut Fitz noch nicht geklärt. Der Rat müsse wahrscheinlich erneut entscheiden, ob die Gemeinde auf die Gebühren verzichtet. Möglicherweise habe aber auch der Beschluss vom Frühjahr 2020, während der Kita-Schließung keine Gebühren abzubuchen, weiterhin Bestand, sagt Fitz auf Nachfrage.

