Corona in Uetze: Zwei Neuinfektionen – Inzidenzwert steigt wieder

Das Gesundheitsamt der Region meldet nach dem Wochenende zwei neue Corona-Infektionen in Uetze. Damit sind seit Donnerstag, 3. Dezember, fünf Menschen in der Gemeinde positiv auf das Virus getestet worden. In der Folge steigt der Inzidenzwert am Montag, 7. Dezember, auf 24,3. Dieser Wert ist der drittniedrigste in den Kommunen der Region. Allerdings war Uetze mehr als einer Woche lang die Regionskommune mit der geringsten Sieben-Tages-Inzidenz gewesen. Am Montag gibt es in der Gemeinde acht akut Infizierte. Seit März haben sich insgesamt 185 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

In Uetzes Nachbarstädten Burgdorf und Lehrte ebbt das Infektionsgeschehen weiter ab. Für Burgdorf wurde am Montag eine Neuinfektionen gemeldet, sodass die Inzidenz auf 57,3 gesunken ist. In Lehrte ist sie auf 49,1 gesunken, obwohl seit vergangenem Freitag acht weitere Lehrte positiv auf der Virus getestet wurden.

Laatzen ist der Hotspot der Region

Regionsweit sind seit Freitag weitere 454 Menschen mit dem Erreger infiziert. Der Inzidenzwert ist von 80,1 (4. Dezember) auf 96,2 am Montag gestiegen. Der Hotspot in der Region mit einer Inzidenz von 286,5 ist die Stadt Laatzen. Ursache sind Corona-Ausbrüche in zwei Seniorenheimen. Die Hundertermarke – Ende vergangener Woche lag keine der Regionskommunen darüber – reißen aktuell die Wedemark (184,5), Hemmingen (153,5), Langenhagen (122,6), Garbsen (110,7) und Pattensen (100,4).

