Uetze

Mit einem Inzidenzwert von 68 steht die Gemeinde Uetze im Vergleich zu vielen Kommunen in der Region Hannover noch gut dar; es ist der viertniedrigste Wert. Am Donnerstag, 21. Januar, gibt es sieben Städte und Gemeinden, deren Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Die höchsten Werte haben Gehrden (283,2) und Isernhagen (271), gefolgt von Garbsen, Langenhagen, Seelze, Sehnde und Hemmingen. Damit hat sich die Lage seit Montag weiter zugespitzt, am 18. Januar waren es sechs Hotspots gewesen. Der regionsweite Inzidenzwert liegt am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 168,3 (Vortag: 164,1).

Am Donnerstag, 21. Januar, gelten in Uetze 33 Menschen als akut infiziert. Seit Pandemiebeginn wurden 315 Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet. Uetzes Nachbarstädte Burgdorf und Lehrte verzeichnen ebenfalls einen weiteren Anstieg der Infektionen. In Burgdorf gibt es 14 Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 149,1, in Lehrte neun und einen Inzidenzwert von 157,7.

In den benachbarten Landkreisen Gifhorn und Peine hat sich das Infektionsgeschehen offenbar beruhigt. Der Inzidenzwert ist in Gifhorn auf 149 und in Peine auf 135,8 gesunken.

Von Anette Wulf-Dettmer