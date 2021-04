Uetze

Neun Corona-Neuinfektionen, einen sprunghaften Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz und einen weiteren Todesfall in den vergangenen 48 Stunden – das meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch, 14. April, für Uetze. 16 Uetzer sind inzwischen an und mit dem Coronavirus gestorben.

Seit Pandemiebeginn gibt es bundesweit 79.088 Corona-Tote (Stand 14. April). Für diese Toten und ihre Angehörigen, die sich wegen der hohen Ansteckungsgefahr oft nicht einmal von ihren Lieben angemessen verabschieden konnten, ist der Corona-Gedenktag am Sonntag, 18. April, gedacht. „Wir werden an diesem Tag am Rathaus in Uetze halbmast flaggen“, kündigt Gemeindesprecher Andreas Fitz an.

Uetzer Inzidenzwert liegt bei 126,4

Seit Pandemiebeginn wurden 610 Frauen, Männer und Kinder in Uetze positiv auf der Sars-CoV2-Virus getestet. Das sind 2,8 Prozent der Bevölkerung. Am Mittwoch liegt der Inzidenzwert in Uetze bei 126,4 nach 82,6 zwei Tage zuvor. Das ist der siebthöchste Wert der 21 Regionskommunen. Trauriger Spitzenreiter bleibt Wennigsen. Dort liegt die Inzidenz jetzt bei 306 (Montag 222,6). Den zweithöchsten Wert hat Uetzes Nachbarstadt Lehrte mit 177,7. Für die 40.000-Einwohner-Kommune meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch 22 Neuinfektionen seit Montag. Auch in Burgdorf steigt die Inzidenz wieder – auf 120,6 nach 104,7 am Montag, seitdem wurde bei weiteren 15 Burgdorfern das Virus nachgewiesen. Das Landesgesundheitsamt meldet am Mittwoch für die Region Hannover eine Sieben-Tage-Inzidenz von 137,9 (Montag 118,1).

Hier werden Schnelltests angeboten

Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, setzen die Verantwortlichen in Bund und Land auf Corona-Schnelltests. In der Gemeinde Uetze gibt es bereits mehrere Stellen, wo Bürger diese kostenlos machen lassen können. Ratsam ist, zuvor einen Termin zu vereinbaren. Hier die Kontaktdaten: Dr. Melanie Benecke, Dollbergen, Alte Dorfstraße 43a, Telefon (05177) 520; Oliver Brechler, Uetze, Burgdorfer Straße 25, Telefon (05173) 301; Praxis am Hindenburgplatz, Uetze, Kaiserstraße 3, Telefon (05173) 240880; Praxis Dr. Heiko Kracke und Dr. Eckart Lummert, Hänigsen, Feldstraße 5, Telefon (05147) 8024; Dr. Uta Lummert-Brünger, Hänigsen, Gartenstaße. 6, Telefon (05147) 720885; und Dr. Kerstin Schwarz, Windmühlenstraße 8, Telefon (05147) 92010.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarkreisen

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit Montag weiter gestiegen: Das Landesgesundheitsamt meldet am Mittwoch einen I-Wert für Celle von 117,9 (106,7), für Gifhorn von 186,4 (153) und für Peine von 179,5 (138,7). Niedersachsenweit liegt die Inzidenz bei 121,3 (106,6). Hotspot bleibt Salzgitter mit einer Inzidenz von 325,1 (279), gefolgt von Cloppenburg mit 208,6. Inzwischen gibt es in Niedersachsen keinen Landkreis mehr mit einem Inzidenzwert unter 50.

Von Anette Wulf-Dettmer