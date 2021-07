Uetze

In der Gemeinde Uetze gibt es am Freitag, 23. Juli, vier Menschen, die akut mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit mindestens einer Woche stabil bei 4,9. Das ist nach Springe der zweitniedrigste Wert in der Region Hannover. In allen anderen Regionskommunen sind die Inzidenzwerte seit vergangenen Freitag gestiegen. In Sehnde ist die Inzidenz am 23. Juli mit 54,7 am höchsten, gefolgt von der Landeshauptstadt mit 41,5 bei 309 akut Infizierten.

Für Uetzes Nachbarkommune Lehrte meldet das Gesundheitsamt der Region am 23. Juli eine Inzidenz von 22,2, am Montag lag der Wert noch bei 8,9. In Burgdorf ist der I-Wert von 9,5 am vergangenen Freitag auf aktuell 15,9 gestiegen. Für die gesamte Region meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am 23. Juli eine Sieben-Tage-Inzidenz von 34,4. Eine Woche zuvor lag sie gerade einmal bei 14,1.

Regionspräsident rechnet mit neuen Einschränkungen

Dieser rapide Anstieg steht laut Regionspräsident Hauke Jagau in Zusammenhang mit Partys. In den vergangenen Tagen mussten rund 3000 Menschen in der Region Hannover in Quarantäne geschickt werden. In einer Videobotschaft appellierte Jagau am Freitag an die Menschen, sich impfen zu lassen. Angesichts der steigenden Inzidenz gehe er davon aus, dass es in der nächsten Woche wieder coronabedingte Einschränkungen geben wird, sagte Jagau.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Auch in den benachbarten Landkreisen Celle, Gifhorn und Peine, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, ist der I-Wert über die Marke 10 gestiegen. Für Celle meldet das RKI am 23. Juli eine Inzidenz von 11,7, für Peine von 14,1 und für Gifhorn für 19,8.

Von Anette Wulf-Dettmer