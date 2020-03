Hannover

Nach dem Bekanntwerden des ersten bestätigten Coronafalls in der Region Hannover überprüfen die Behörden derzeit das Umfeld des erkrankten Mannes aus Uetze. Darauf hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann am Sonntag hingewiesen. Bislang seien neun weitere Verdachtsfälle bekannt geworden. Die Betroffenen stammen alle aus dem Umfeld des 68-jährigen Erkrankten aus Uetze. „Bei allen sind bereits Abstriche gemacht worden“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau auf einer Pressekonferenz. Die Untersuchungen, an denen ein 30-köpfiges Team beteiligt ist, sind noch nicht abgeschlossen.

Ehefrau des Erkrankten ebenfalls in Quarantäne

Zudem sind auch die Gesundheitsbehörden in Sachsen mit dem Fall befasst. Denn der 68-jährige Uetzer und dessen Frau waren mit einem sächsischen Busunternehmen in Norditalien unterwegs. In dem Bus waren insgesamt 47 Reisende. „Auch die werden jetzt überprüft“, sagt Jagau. Die Ehefrau des 68-Jährige befindet sich ebenfalls in Quarantäne. Sie zeigt, nach Angaben der Behörden, derzeit keine Symptome, darf aber ebenfalls 14 Tage lang das Haus nicht verlassen.

Lesen Sie auch: Erster Coronapatient in der Region Hannover: Das sind die Regeln für häusliche Quarantäne

Mit dem Fall des erkrankten Mannes aus Uetze sei das Virus in Niedersachsen angekommen, sagte Gesundheitsministerin Reimann. „Der Fall zeigt aber auch, dass die Meldeketten funktionieren“, so die Ministerin. Der Patient habe sich vollkommen richtig verhalten, sein Hausarzt aus Peine habe ebenfalls umsichtig reagiert und sofort einen Abstrich bei dem 68-Jährigen veranlasst. Mustafa Yilmaz vom Gesundheitsamt der Region hat am Sonntag bereist telefonischen Kontakt zu dem 68-Jährigen gehabt. „Seine ersten Worte waren: Die Sonne scheint“, sagte Yilmaz. Er habe derzeit keine erhöhte Temperatur.

Lesen Sie auch: Alle Informationen der Pressekonferenz im HAZ-Liveticker

Region entscheidet bis 18 Uhr über weitere Maßnahmen

Die Region will am Sonntag bis 18 Uhr entscheiden, welche weiteren Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Die Entscheidung hänge auch von den Ergebnissen der übrigen Verdachtsfälle ab.

Ab 13 Uhr ist ein Bürgertelefon unter der Nummer 0800 73 13 131 geschaltet. Gesundheitsministerin Reimann rief alle Bürgerinnen und Bürger der Region dazu auf, angesichts des ersten bestätigten Coronafalls ruhig aber wachsam zu bleiben.

Lesen Sie auch

Von Tobias Morchner und Conrad von Meding