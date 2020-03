Hannover

Um die Ausbreitung des Coronavirus in der Region Hannover einzudämmen, weitet die Region Hannover die häusliche Quarantäne in Uetze immer weiter aus. Am Donnerstagabend befanden sich insgesamt 90 Menschen in häuslicher Isolation, berichtete Regionssprecher Christoph Borschel. Alle Quarantänefälle hatten Kontakt zu einem der drei mit dem Coronavirus infizierten Männer aus dem Uetzer Ortsteil Eltze.

Der Mann, der am Mittwoch mit Verdacht auf eine Coronainfektion ins Lehrter Krankenhaus gebracht wurde, hat sich nicht mit dem Lungenvirus infiziert. Der Patient leidet an einem grippalen Infekt, ein Coronatest hat ein negatives Ergebnis gebracht. Der Mann war in dem Krankenhaus vorsorglich isoliert worden.

Alle drei Infizierten kommen aus Eltze

Einen neuen Coronafall hat die Region am Donnerstag nicht festgestellt. Insgesamt gibt es in Uetze nach wie vor drei Infizierte, andere Orte der Region Hannover sind nicht betroffen. Bei einem 68-jährigen Mann aus dem Ortsteil Eltze war das Virus am Sonnabend festgestellt worden. Am Dienstag war der Test auch bei einem 63 Jahre alten Mann aus dem Uetzer Ortsteil positiv ausgefallen. Der Mann und seine Frau waren bereits am Sonntag häuslich isoliert worden. Auch der Erstinfizierte und seine Frau befinden sich in Quarantäne. Die Tests bei den Ehefrauen waren negativ ausgefallen. Die zwei Ehepaare waren gemeinsam auf einer Busreise in Südtirol und haben sich nach Auffassung des Gesundheitsamtes vermutlich dort mit dem Coronavirus infiziert.

Am Mittwoch stellte sich heraus, dass sich auch ein 64-Jähriger mit dem Erreger angesteckt hat. Der Mann hatte Kontakt zu dem Uetzer Erstinfizierten und hatte sich seit Sonntag in häuslicher Quarantäne befunden. Der Mann ist weiterhin zu Hause, es geht ihm den Umständen entsprechend gut.

Region sucht nach Räumen für Testzentren

Die Region sucht derzeit noch nach Räumen für Testzentren, in denen Rachenabstriche von Menschen genommen werden, die sich mit Corona infiziert haben könnten. Bisher sei noch keine Entscheidung über die mögliche Zahl von Testzentren gefallen, sagte Sprecher Borschel. Anfang der Woche hatte sich der Krisenstab des Landes auf die Einrichtung der Testzentren verständigt. Sie sollten eigentlich mit dem Beginn der kommenden Woche in Betrieb gehen.

Unterdessen rechnet das Gesundheitsamt offenbar nicht mit einem schnellen Ende der Gefahr durch das Virus: Die Behörde sucht innerhalb der Regionsverwaltung offenbar händeringend nach zusätzlichen Mitarbeitern. Das geht aus einer am Donnerstag von Regionspräsident Hauke Jagau versandten Mail an die Mitarbeiter der Regionsverwaltung hervor. Demnach werden die Mitarbeiter kurzfristig benötigt, sie sollen vorerst bis Ende März ihren Arbeitsplatz wechseln.

Von Mathias Klein