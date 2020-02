Hannover

In der Region Hannover ist am Sonnabend der erste Coronafall aufgetreten. Ein Mann aus Uetze ist am Nachmittag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, nachdem der Test in einem privaten Labor positiv ausgefallen war. Nach HAZ-Informationen wird er im Klinikum Großburgwedel versorgt. Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) will am Sonntag in einer Pressekonferenz über den Fall informieren.

Mann war in Südtirol

Nach HAZ-Informationen ist der Mann in Südtirol gewesen und anschließend zu Hause erkrankt. Er soll sich dann beim Hausarzt gemeldet haben. Der soll die Probe an ein privates Labor geschickt haben. Nach Angaben der Region Hannover befindet er sich in einem guten Zustand. Die Behörde weist ausdrücklich darauf hin, dass das Risiko für die Bevölkerung, sich auch mit dem Virus anzustecken, derzeit als gering eingestuft wird.

Neben Regionspräsident Jagau werden am Sonntag auch Gesundheitsministerin Carola Reimann, der Leiter des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, Matthias Pulz und Mustafa Yilmaz, der Leiter des Fachbereichs Gesundheit der Region die Öffentlichkeit informieren.

