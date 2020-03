Katensen

Die Katenser Feuerwehrleute zählen mit zu den Ersten, die von der Infizierung des 68 Jahre alten Eltzers mit dem Coronavirus erfahren haben. Informiert hat sie Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg – kurz vor der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr am Sonnabend.

Backeberg sei schon um 18.45 Uhr – eine Viertelstunde vor Versammlungsbeginn – in Katensen eingetroffen, berichtet Ortsbrandmeister André Judel. Nicht nur das relativ frühe Erscheinen des Bürgermeisters war ungewöhnlich. Backeberg habe außerdem darum gebeten, dass alle Anwesenden sofort ins Schützenheim gehen sollten, wo die Versammlung stattfand, sagt Judel. „Und dann hat er eine kurze Ansprache gehalten.“

„Gemeinde erlangt traurige Berühmtheit“

Backeberg habe gesagt, dass die Gemeinde Uetze traurige Berühmtheit erlangen werde, weil in Eltze der erste Coronafall in der Region Hannover aufgetreten sei. Es handele sich bei dem Patienten um einen 68-jährigen Eltzer, der in seinem Wohnort Mitglied des Schützenvereins und Alterskamerad der Ortsfeuerwehr sei. Backeberg habe auch berichtet, dass er wegen des Falles bereits Kontakt mit Eltzes Ortsbrandmeister Ralf Boeck aufgenommen habe.

„Es waren zunächst alle ganz still“, sagt Judel. Die Katenser Feuerwehrleute hätten die Nachricht mit Betroffenheit und Erstaunen aufgenommen. Zwar sei zu erwarten gewesen, dass sich irgendwann jemand aus der Gemeinde Uetze mit dem Coronavirus infiziere. „Aber keiner hat damit gerechnet, dass es so schnell vor unserer Haustür auftritt.“

Backeberg ist nach seiner Rede sofort wieder gefahren. Nach etwa einer Stunde kehrte er nach Katensen zurück. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass er wiederkommt“, sagt Judel. In seinem Grußwort sei der Bürgermeister dann nicht mehr auf die Coronainfizierung eingegangen.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller