Region Hannover - So reagieren die Menschen in Eltze auf den Coronafall in ihrem Ort

Die Nachricht vom ersten Coronavirus-Patienten in der Region Hannover hat sich in der betroffenen Gemeinde Uetze schnell verbreitet. Große öffentliche Veranstaltungen in Eltze wurden kurzfristig abgesagt – aber die meisten Menschen reagieren gelassen.