Coronavirus in Uetze: „War klar, dass es irgendwann auch bei uns ankommt“

Hannover

Die Nachricht vom ersten bestätigten Corona-Fall in der Region Hannover war noch keine Stunde alt, da hatte sie sich bereits in der betroffenen Gemeinde Uetze in Windeseile verbreitet. „Ich habe gleich eine Nachricht per Whatsapp bekommen“, sagt am Abend eine Mitarbeiterin des Restaurants Deutscher Kaiser der HAZ. Kurz darauf sprachen bereits die ersten Gäste über die neuesten Entwicklungen. „Ein Ehepaar aus dem Bereich Peine, das sonntags immer zum Essen kommt, hat deswegen abgesagt“, sagt die Mitarbeiterin. Ansonsten sei die Lage ruhig. „Es war ja klar, dass es irgendwann auch bei uns ankommen wird.“

Ein paar Schritte weiter bei Wirt Andreas Isensee im Bistro am Kreisel ist man seit geraumer Zeit auf die Infektionskrankheit eingestellt. Am Eingang steht eine grüne Plastikflasche mit Desinfektionsmittel. Auf einem Zettel davor ist zu lesen: „Darf benutzt werden.“ Die Gäste in der Kneipe sitzen beim Bier. „Wir sind nach wie vor vorsichtig, aber Hamsterkäufe machen wir jetzt nicht“, sagt einer der Gäste.

Sanitäter in Schutzanzügen im Zentrum von Uetze

Sein Gegenüber am Tisch nimmt die neue Situation mit Humor. „Wir müssen heute nichts bezahlen, wir sollen ja zwei Meter Sicherheitsabstand zum Wirt halten“, sagt er grinsend.

Andere Gäste berichten von einem Rettungswagen, der am Mittag im Zentrum von Uetze gesichtet worden war. „Die Sanitäter hatten alle Schutzanzüge an, schließlich wissen die ja auch nicht, was sie heute so erwartet, wenn sie gerufen werden“, sagt einer von ihnen.

Von Tobias Morchner