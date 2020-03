Hannover

Bei einem 68-Jährigen aus der Region Hannover ist das Coronavirus nachgewiesen – der Rückkehrer aus Südtirol ( Norditalien) gilt seit Sonnabend als der erste Infizierte in Niedersachsen. Obwohl er wegen seines Alters zur Risikogruppe gehört, befindet er sich nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause – aber unter Quarantäne. Dies sind die Verhaltensregeln, die das Landesgesundheitsamt in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut für solche Fälle vorsieht.

Häusliche Quarantäne wegen Coronavirus : Gute Lüftung ist wichtig

Wer wegen einer Infektion mit dem Coronavirus zu Hause bleiben muss, soll Abstand von Dritten halten und auf eine gute Belüftung der Wohn- und Schlafräume achten. Haushaltsgegenstände wie beispielsweise Geschirr und Wäsche dürfen möglichst nicht mit anderen geteilt werden, ohne diese zuvor zu waschen. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte ein eigenes Badezimmer genutzt werden. Hygieneartikel sollten nicht geteilt werden und die Wäsche sollte regelmäßig und gründlich gewaschen werden. Das Einhalten der Husten- und Nies-Etikette, die Benutzung von Einwegtaschentüchern beim Naseputzen und regelmäßige Handhygiene sind wichtig, damit die Viren nicht unnötig in der Umgebung verteilt werden.

Quarantäne kann richterlich angeordnet werden

Niemand kann einfach so gezwungen werden, das Haus nicht zu verlassen – das wäre Freiheitsberaubung. Das Gesundheitsamt trifft aber in der Regel freiwillige Absprachen mit Patienten. Wenn diese zusagen, sich an die Quarantäneregeln zu halten, ist Einvernehmen hergestellt. Weigert sich jemand, die Vorgaben zu erfüllen, müsste das Gesundheitsamt einen richterlichen Beschluss herbeiführen. Das würde auch für eine Zwangseinweisung in eine stationäre Aufnahme gelten. Bisher ist nicht bekannt, dass es im Zuge der Corona-Ausbreitung in Deutschland zu solch einem Fall gekommen wäre.

Angehörige oder Freunde kaufen ein

Angehörige oder Freunde sollten Menschen, die unter Quarantäne stehen, im Alltag zum Bespiel durch Einkäufe unterstützen. Enger Körperkontakt sollte dabei aber vermieden werden, jeder sollte auf regelmäßige Händehygiene achten. Oberflächen, mit der die betroffene Person in Berührung kommt, wie beispielsweise Tische oder Türklinken, sollten regelmäßig mit Haushaltsreiniger gereinigt werden.

Quarantäne dauert mindestens 14 Tage

In der Zeit der Quarantäne ist das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben mit den Betroffenen täglich in Kontakt, um den Gesundheitszustand zu beobachten und rasch zu handeln, falls Symptome auftreten sollten. Die maximale Dauer der Inkubationszeit beträgt 14 Tage. Die Quarantäne wird aufgehoben, wenn zwei aufeinanderfolgende Tests auf das Covid-19-Virus negativ waren. Der Abstand beträgt 24 Stunden.

Kontaktpersonen werden überprüft

Zugleich versucht das Gesundheitsamt, Menschen zu identifizieren, die mit der infizierten Person zuletzt in Kontakt waren – im Fall des Mannes aus Uetze etwa Mitglieder des Schützenvereins. Diese werden ebenfalls untersucht und möglicherweise unter Quarantäne gestellt. In Nordrhein-Westfalen gilt die Quarantäne bereits für ganze Siedlungen. In Niedersachsen ist das bisher nicht der Fall.

Lesen Se auch

Von Conrad von Meding