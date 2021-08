DRK Uetze bittet gleich an zwei Tagen zur Blutspende 

Uetze

Das Deutsche Rote Kreuz in Uetze lädt für Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. August, zur Blutspende ein. An beiden Tagen jeweils in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr erwartet das professionelle Team des niedersächsischen Blutspendediensts gesunde Menschen ab 18 Jahre im Schulzentrum an der Marktstraße.

Wie seit Beginn der Corona-Pandemie gelten wieder strenge Hygieneregeln. Am Eingang wird die Temperatur der Spender gemessen, sie müssen ihre Hände desinfizieren und Masken tragen. Zudem werden die Liegen mit größerem Abstand voneinander aufgestellt. Außerdem müsse sich jeder Spender mit Personalausweis oder Führerschein ausweisen, erläutert Ilona Weykopf vom Uetzer DRK. Nach dem Aderlass werden den Spendern kalte und warme Getränke sowie gegrillte Bratwürstchen im Brötchen angeboten, kündigt sie an.

So knapp sind die Blutvorräte

Einen „beunruhigend geringen Blutbestand“ gibt es laut niedersächsischen Blutgruppen-Barometer aktuell (Stand 4. August) bei den Blutgruppen 0+ und A+, sodass laut DRK sofort Spenden benötigt werden. Geringe Reserve gibt es für die Blutgruppen A-, 0-, B+ und B-. Eine normale Versorgunglage gibt es derzeit nur bei AB+ und AB-.

Von Anette Wulf-Dettmer