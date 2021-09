Uetze

Die Bürger in Uetze werden im September zweimal an die Urnen gerufen. Während sie für die Bundestagswahl am 26. September nur ihren favorisierten Direktkandidaten und die Partei wählen müssen, sind es bei den Kommunalwahlen am 12. September zahlreiche Stimmzettel, die sie auszufüllen haben. Gewählt werden ein neuer Bürgermeister, der Gemeinderat und die Ortsräte für Uetze. Des Weiteren steht die Wahl zur Regionsversammlung sowie des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin an. Die möglichen Stichwahlen für den Bürgermeister und den Regionspräsidenten sind am 26. September.

Diese Kandidaten möchten Bürgermeister werden

Werner Backeberg (SPD), Verwaltungschef in Uetze und erster hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde, kandidiert nicht wieder bei der Kommunalwahl im September 2021. Für das Bürgermeisteramt in Uetze mit seinen rund 21.500 Einwohnern gibt es drei Kandidaten.

Als SPD-Kandidat bewirbt sich der 38-jährige Florian Gahre um das Amt des Verwaltungschefs, als wichtige Aufgaben sieht er eine den Lebensverhältnissen der Familien angepasste Kinderbetreuung und die schnellere Bereitstellung von Baugrundstücken. „Politik und Verwaltung müssen schneller werden“, fordert er.

Bereits zum dritten Mal stellt sich der 61-jährige Dirk Rentz für die CDU zur Wahl. Er möchte als Bürgermeister die Wirtschaftsförderung verbessern und regelmäßige Sprechstunden in den Ortschaften anbieten. „Ich kenne die Stärken und Schwächen der Gemeinde“, sagt er.

Für die Freien Wähler kandidiert der 52-jährige Oliver Wempe, der die Lage der Gemeinde als verkehrsgünstig ansieht und deshalb mehr Unternehmen, auch Start-Ups, und möglicherweise sogar Wissenschaftler nach Uetze holen will. „Wir brauchen eine Perspektivwechsel“, mahnt er an.

Im August stellten sich die drei Bewerber beim HAZ/NP-Forum den Fragen der Leser – anschließend baten sie die Wählerinnen und Wähler um ihre Stimme. Warum sie die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat sein wollen, erklären sie in diesen Videos.

Das sind die Kandidaten für den Rat

Der Rat der Gemeinde entscheidet unter anderem über den Bau von Kindertagesstätten, die Ausstattung der Schulen und Feuerwehren, die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie den Haushalt der Gemeinde. Acht Parteien und Gruppen schicken insgesamt 91 Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf für den Uetzer Gemeinderat, in dem 34 Sitze zu vergeben sind. Es kandidieren 69 Männer und 22 Frauen, die allerdings meist auf den vorderen Listenplätzen stehen.

Die SPD hat für die Gemeinderatswahl sieben Kandidatinnen und 22 Kandidaten aufgestellt. Die CDU zieht mit sieben Frauen und 16 Männern in den Wahlkampf. Bündnis 90/Die Grünen haben vier Kandidatinnen und sechs Kandidaten auf ihrer Wahlliste für den Rat stehen. Die FDP geht mit drei Kandidaten ins Rennen. Die Freien Wähler haben 21 Kandidaten für die Ratswahl aufgestellt. Die Freie Wählergemeinschaft Katensen (FWK) hat drei Kandidaten für die Gemeinderatswahl benannt. Die Linke, bislang nicht im Rat vertreten, stellt einen Kandidaten auf. „Die Haie – Partei mit Biss“ ist neu im Uetzer Parteienspektrum.

Bei der Wahl des Rats im Jahr 2016 sicherte sich die SPD 41,4 Prozent der Stimmen. Die CDU erreichte 35,3 Prozent, die Grünen erhielten 9,6 Prozent der Wählerstimmen. Die FDP kam auf 3,2 Prozent, die GFE 3,5 Prozent und die FWK 3,0. Den politischen Einzelbewerber Oliver Wempe wählten 3,8 Prozent der Uetzer. Wahlberechtigt waren 16.543 Uetzer, von denen 55,7 Prozent an die Urne gingen.

Das sind die Kandidaten für die Ortsräte

Für die neun Uetzer Ortsräte stellen sich insgesamt 142 Frauen und Männer zur Wahl. Die meisten Kandidaten gibt es für den Hänigser Ortsrat: Um die neun Sitze bewerben sich 34 Frauen und Männer.

Bis auf die Dollberger Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch und den Katenser Ortsbürgermeister Thomas Sörgel stellen sich alle amtierenden Ortsbürgermeister am 12. September zur Wiederwahl: in Altmerdingsen Reinhard Degotschin, in Dedenhausen Joachim Hutschenreuter, in Eltze Hans-Hermann Brockmann, in Hänigsen Norbert Vanin, in Obershagen Andreas Staas, in Schwüblingsen Eike Dralle und in Uetze Jens Schumacher.

Die sieben Parteien und Gruppen in Uetze haben längst nicht für alle Ortsräte Kandidatenlisten aufgestellt. Einzig SPD und CDU sind mit Ausnahme von Altmerdingsen und Katensen in allen Ortschaften dabei. Für den Altmerdingser Ortsrat gibt es nur eine Liste, die der Wählergemeinschaft Altmerdingsen, auf der alle Kandidatinnen und Kandidaten stehen. In Katensen tritt nur die Freie Wählergemeinschaft Katensen zur Wahl an.

In Dedenhausen gehen SPD, CDU und FDP an den Start, in Dollbergen und in Eltze SPD, CDU, Bündnisgrüne und Freie Wähler, in Hänigsen SPD, CDU, Bündnisgrüne, FDP, Freie Wähler und Die Haie, in Obershagen SPD, CDU, Freie Wähler, in Schwüblingsen SPD und CDU sowie in Uetze SPD, CDU, Bündnisgrüne, Die Linke, Freie Wähler.

Das sind die Kandidaten für die Regionspräsidentschaft

Drei Kandidaten bewerben für die Nachfolge des amtierenden Regionspräsidenten Hauke Jagau. Für die Partei Die Grünen tritt am 12. September Frauke Patzke aus Hemmingen an. Die Sozialdemokraten schicken den 41-jährigen Steffen Krach ins Rennen. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Gewählt wird am 12. September auch die Regionsversammlung – für einen Zeitraum von fünf Jahren. 84 ehrenamtliche Kommunalpolitiker aus allen Regionskommunen gehören dem Gremium an. Sie beraten und entscheiden über Angelegenheiten, die über die Grenzen einer Gemeinde oder Stadt hinausgehen, wie beispielsweise der Ausbau der Radwege und Straßen, Modernisierung und Ausbau von Berufsbildenden Schulen, die Förderung zukunftsweisender Vorhaben. Sie erlassen Satzungen, entscheiden über den Haushalt der Region Hannover und legen damit deren politischen Kurs fest.

Bei dieser Wahl bilden Burgdorf, Lehrte und Uetze den Wahlbereich 9. Hier finden Sie das Muster Ihres Wahlbogens. Auf dem Wahlbogen finden Sie 67 Kandidaten aus 14 Parteien. Zu ihnen gehört auch Uetzes Noch-Bürgermeister Werner Backeberg, dessen Amtszeit am 31. Oktober endet. Ab 1. November will er ehrenamtlich die Politik auf Regionsebene mitgestalten.

Fast zeitgleich haben CDU und SPD in Burgdorf ihre Kandidaten für die Regionsversammlung benannt. Für die SPD bewerben sich Ratsherr Matthias Paul, Lena Lange, Co-Vorsitzende des Ortsvereins, und der Juso-Vorsitzende im Unterbezirk Hannover, Niklas Peisker. Die CDU schickt Oliver Brandt, Ratsfrau Beate Neitzel aus Dachtmissen und Matthias Rickel aus Ehlershausen ins Rennen.

Die FDP hat ihre Spitzenkandidatinnen für den Wahlkreis 09 – Lehrte, Burgdorf, Uetze – gewählt: Es sind Anika Lilienthal aus Burgdorf und Annette Sturm-Werner aus Lehrte. Auf Listenplatz drei steht Karl-Ludwig Schrader aus Burgdorf, auf Platz sieben und acht Mario Gawlik aus Schillerslage und Dirk Schwerdtfeger aus Sorgensen.

Die Freien Wähler, die erst im vergangenen Jahr auf Regionsebene eine Kreisvereinigung gegründet haben, wollen mindestens zwei Sitze in der Regionsversammlung erobern, um eine Fraktion bilden zu können. Mit acht Kandidatinnen und Kandidaten zieht die noch junge politische Gruppe im Wahlkreis 9 in die Kommunalwahl am 12. September.

Das sind die Kandidaten für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl tritt Matthias Miersch aus Laatzen wieder für die SPD an. Ebenfalls aus Laatzen stammt die liberale Herausfordererin Nadin Zaya. Für die CDU kandidiert Tilman Kuban aus Barsinghausen, der auch Bundesvorsitzender der Jungen Union ist, für die Grünen die Architektin Simone Meyer aus Springe und für die Linke Thorsten Kuhn aus Ronnenberg. Zum Wahlkreis 47 gehören Laatzen, Hemmingen, Pattensen, Barsinghausen, Gehrden, Lehrte, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Wer darf überhaupt wählen?

Wahlberechtigt für die Kommunalwahlen ist jeder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im Wahlgebiet hat. Bei der Bundestagswahl ist man erst mit 18 Jahren wahlberechtigt.

Von Anette Wulf-Dettmer und Marie Pinkert