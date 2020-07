Uetze/Wackerwinkel

Der Heimatbund Uetze geht in der Corona-Zeit, in der die Ehrenamtlichen so gut wie keine Veranstaltungen anbieten können, neue Wege. Mit „ Uetze fotografiert“ gibt es nun einen neuen Wettbewerb, an dem sich nicht nur Uetzer beteiligen können. Aufgekommen ist die Idee in der Fotogruppe des Heimatbunds, die seit 2018 existiert.

In der Gruppe tauschen sich Fotobegeisterte aus, setzen jeder für sich monatliche Themen um. Statt in der Olen Dorpschaule geschieht der Austausch aktuell über einen Cloud-Server sowie per E-Mail. „Wir haben intern schon mehrere Wettbewerbe gestartet und dachten, wir bieten das Ganze einfach mal für alle an, die Spaß am Fotografieren haben“, sagt der Leiter der Gruppe, Herbert Lepold. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Die drei besten Fotografen erhalten Buchpreise. „Wir möchten die Wettbewerbsbilder auch öffentlich ausstellen. Wenn es die Lage zulässt, soll es eine Vernissage geben“, kündigt Lepold an. Zudem sollen die Fotos digital gezeigt werden.

Ein Naturidyll: Den Wasserlauf zwischen den Bäumen hat Susanne Malinowski fotografiert. Quelle: Susanne Malinowski

Fotos in zwei Kategorien einreichen

Jeder Teilnehmer muss zwei Fotos einreichen. Eines muss – passend zum Motto – ein Motiv aus Uetze zeigen. Dafür kann beispielsweise der Bauerngarten am Zweiständerhaus in Wackerwinkel gewählt werden, den die Heimatbundmitglieder natürlich in Schuss halten, auch wenn das Gebäude in der Corona-Pandemie geschlossen bleibt.

Bauerngarten in Wackerwinkel ist am 30. August geöffnet Auch wenn der Heimatbund Uetze Veranstaltungen und Tagesfahrten wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres abgesagt hat, scheint sich das schmucke Zweiständerhaus in Wackerwinkel mit seinem wundervollen Bauerngarten bei Spaziergängern und Radfahrern als Tourenziel ungebrochener Beliebtheit zu erfreuen. „Das sehen wir an der Zahl der Flyer, die mitgenommen werden“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Doms. In diesem Jahr wird es zwar wohl keine reguläre Öffnung mit Kaffee und Kuchen geben. Führungen für Gruppen dagegen will Doms jetzt doch anbieten. Anmeldungen sind unter Telefon (0 51 73) 77 52 möglich. Wer dem Bauerngarten einen Besuch abstatten will, kann dies am Sonntag, 30. August, tun. „Da beteiligen wir uns von 12 bis 17 Uhr an der Offenen Pforte im Celler Land“, sagt Doms. Für beide Angebote sind die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zwingend vorgeschrieben.

Das zweite Fotomotiv kann frei gewählt werden. „Da besteht also die Chance, auch Urlaubsbilder einzureichen“, sagt Lepold. Egal ob Makro, Landschaft oder Portrait: Alles ist erlaubt. Vorausgesetzt, der Fotograf hat sich von den abgelichteten Personen die Einverständnis geben lassen.

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020, die Fotos dürfen nicht vor dem 1. November 2019 aufgenommen sein. Das vorgeschriebene Bildformat ist JPEG. Teilnehmer sollen ihre Fotos in die Cloud des Heimatbundes unter https://my.hidrive.com/share/lt9d223yqe hochladen – dort finden sich auch weitere Infos zur Teilnahme. Mitglieder der Fotogruppe sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Bildrechte bleiben beim Ersteller. „Wenn wir eines der Bilder gerne etwa in unserem Kalender veröffentlichen möchten, werden wir anfragen“, sagt Peter Doms, Vorsitzender des Heimatbunds. Er ist selbst begeisterter Fotograf.

Die ländliche Schönheit perfekt in Szene gesetzt hat Herbert Lepold, Leiter der Fotogruppe im Heimatbund Uetze. Quelle: Herbert Lepold

Auf Technik, Gestaltung und Emotionen kommt es an

Die Auswahl der Preisträger wird eine Jury übernehmen, die sich aus Vertretern des Heimatbunds, der Fotogruppe und höchstwahrscheinlich auch der Gemeinde Uetze zusammensetzt. Kriterien sind Technik, Bildgestaltung und Emotionen. Für jede Kategorie gibt es pro Bild maximal vier, minimal null Punkte zu erreichen. Die Kategorie Emotionen zählt dabei doppelt. „Ein Foto muss Gefühle auslösen“, sagt Lepold. Falls ein Bild in einer der Kategorien mit null Punkten bewertet wird – „etwa, weil keine Einwilligung der Fotografierten vorliegt“ – ist der Teilnehmer mit beiden Bildern von der Wertung ausgeschlossen.

Wer sich inspirieren lassen will: Unter https://my.hidrive.com/share/7umvjsxjwo präsentiert die Fotogruppe eine Auswahl ihrer Bilder. In dieser Cloud sind ebenfalls die Wettbewerbsbedingungen detailliert abrufbar. Wer trotzdem noch Fragen hat, kann per E-Mail an wettbewerb@lepold.de mit Herbert Lepold Kontakt aufnehmen.

Von Sandra Köhler