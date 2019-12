Deshalb zieht Familie Schwarz jetzt in ein Mobilheim

Dahrenhorst

Noch fehlt die Anbindung an Strom, Gas und Abwasser. Noch fehlen die Möbel fürs Wohnzimmer. Und zum künftigen Heim führt vorerst nur ein vom Dauerregen aufgeweichter Weg. Doch Christel und Michael Schwarz hoffen, dass sie das Weihnachtsfest schon in den eigenen vier Wänden feiern können.

Diese Hoffnung ist durchaus berechtigt: Schließlich zieht das Ehepaar aus Sehnde in ein Mobilheim, das Arbeiter und Handwerker in nur wenigen Tagen auf dem Stellplatz am Irenensee aufbauen, an die Versorgungsleitungen anschließen und dann freigeben. Wenn alles gut läuft und sich die entsprechenden Firmen finden, dann kann Christel Schwarz bereits am 21. Dezember ihren 70. Geburtstag in dem kleinen mobilen Häuschen begehen. „Das wäre richtig schön“, sagt sie.

Nachfrage nach Stellplatz für Mobilheime steigt an

Mit ihrem Umzug an den Irenensee erfüllt sich das Ehepaar durchaus einen Wunsch: „Wir haben früher einmal in der Gastronomie gearbeitet und damals ebenfalls in einem Mobilheim gewohnt“, blickt Michael Schwarz zurück. Später wechselte die Familie in ein Einfamilienhaus, das sie nun verkauft hat. „Mit dem Ruhestand wollen wir viel mit unserem Wohnmobil verreisen, da brauchen wir kein großes Haus“, sagt der neue Uetzer Bürger. Deshalb schaute er sich mit seiner Frau vor knapp einem Jahr das Areal mit 230 Stellplätzen für Mobilheime an: „Damals gab es 15 freie Plätze, jetzt waren es nur noch zwei“, fasst Schwarz die Nachfrage in einem Satz zusammen, die Platzwart Tobias Strecker bestätigt.

Die Größe der Stellplätze liegt zwischen 180 und 350 Quadratmetern, die Größe der Unterkünfte indes ist vorgeschrieben: Sie umfassen jeweils 40 Quadratmeter und zehn Quadratmeter überdachte Terrasse. Bei Christel und Michael Schwarz bedeutet dies: ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit eingebauter Küche, ein Hauswirtschaftsraum und ein Badezimmer mit ebenerdiger Dusche. „Das reicht uns völlig aus“, sagt Michael Schwarz, und seine Frau ergänzt, dass die Kosten für das Mobilheim deutlich unter denen einer Eigentums- oder Mietwohnung in der Stadt lägen.

Platzwart Tobias Strecker (links) baut mit einem Mitarbeiter die Anschlüsse für das Mobilheim an. Quelle: Antje Bismark

Bewohner verzichten nicht auf Komfort

Auf Komfort, sagt Michael Schwarz, müsse er nicht verzichten: „Wir haben jetzt die gleiche Brennwertheizung wie im Haus, es wird einen Trockner und eine Waschmaschine geben.“ Seinen Kindern erspare das Paar mit dem Auszug und dem Verkauf des Hauses, dass sich der Nachwuchs um das Entrümpeln kümmern müsse. Denn weil die Käufer sich sehr schnell entschieden hatten, verkauften Schwarzes einen Teil ihres Eigentums, ein Teil der vom Vater gefertigten Möbel blieb im Haus. „Und seit 1. Dezember leben wir jetzt erst einmal im Wohnwagen“, erzählt Michael Schwarz. Im Vergleich dazu werde ihnen dann das Mobilheim groß vorkommen, fügt seine Frau hinzu.

Längst haben beide ihre Nachbarn kennen gelernt, nach Aussage von Tobias Strecker gehört die Gemeinschaft zu den Besonderheiten des mobilen Wohnens. Wer möchte, nutzt das Tipi auf dem zentralen Platz für gemeinsames Grillen am Freitag oder für Familienfeiern. Andere treffen sich beim Gang zum Postkasten, der sich am Eingang des Platzes befindet – ebenso wie die Abfalltonnen.

All dies gehört für Christel und Michael Schwarz noch zu den Dingen, für die sie eine Routine entwickeln müssen. Dass sich das ergeben wird, davon sind die beiden fest überzeugt. Aber davor, sagt Christel Schwarz, kommt erst noch das Weihnachtsfest. Die Deko-Artikel dafür liegen im Wohnmobil bereit.

