Uetze

Wenn man Florian Gerstmann nach seinen Aufgaben fragt, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Der Geoinformatiker der Gemeinde Uetze pflegt beispielsweise Daten in das Straßenkataster der Gemeinde ein, entwirft eine digitale Karte mit den Windkraftanlagen und digitalisiert alle Bebauungspläne, die bislang nur in Papierform vorliegen. „Meine Aufgaben sind mannigfaltig“, schwärmt er.

„Im Moment wird gerade ein digitales Grünkataster aufgebaut“, berichtet Gerstmann. Die Gemeinde habe von einer Firma alle Bäume aufnehmen lassen, die auf den kommunalen Grundstücken und an den Straßen stehen. „6600 Bäume haben wir zurzeit erfasst“, sagt der Geoinformatiker. Diese hat Gerstmann auf einer Karte mit Punkten dargestellt. Zu jedem Baum gehören Angaben wie die Baumart, die Höhe, der Stammumfang, die Vitalität und notwendige Unterhaltungsarbeiten. Anhand des Grünkatasters könnten die Bauhofmitarbeiter zum Beispiel sehen, wo sie Totholz entfernen sollen. Er pflege die Daten ein, werte sie aus und arbeite sie für die Kollegen visuell auf – meistens mit einer Karte, berichtet Gerstmann.

Digitale Karten geben schnellen Überblick

Als Gerstmann vor eineinhalb Jahren seinen Dienst im Uetzer Rathaus angetreten hat, erfasste ein Ingenieurbüro gerade den Zustand der Straßen für die Gemeindeverwaltung. Die Daten der Ingenieure hat Gerstmann mithilfe der EDV zu einer grafischen Darstellung verarbeitet. Entstanden ist eine farbige Karte, die die Risse und damit den Zustand der Straßendecken auf einen Blick deutlich macht. Die Farbskala reicht von blau für einen sehr guten Zustand bis dunkelrot für einen sehr schlechten Zustand.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Straßennetz im Gemeindegebiet ist wiederum die Grundlage einer Karte für die Ortsfeuerwehren. Gerstmann hat farbig dargestellt, in welcher Zeit die Ortsfeuerwehren die Einsatzorte erreichen. Für die Wirtschaftsförderung hat Gerstmann die Windradstandorte kartografisch dargestellt. Mit einem Mausklick auf einer eingezeichneten Windkraftanlage kann man beispielsweise abfragen, wie viele Haushalte die Anlage mit Strom versorgen kann.

Detaillierte Prognose erleichtert Entscheidungen

Bisher gab es eine Bevölkerungsprognose nur für die gesamte Gemeinde. Gerstmann hat sie jetzt digital für die einzelnen Ortschaften errechnet. Dafür hat er die einzelnen Orte noch einmal in mehrere Gebiete unterteilt. Eine solche detaillierte Prognose könne eine Entscheidung über die Schaffung neuer Kita-Plätze erleichtern, erläutert der Geoinformatiker.

Eine Gemeinschaftsaufgabe mit der Stadtplanerin Franziska Meier ist die Digitalisierung der Bebauungspläne und des Flächennutzungsplans. Diese Arbeit ist Teil des Aufbaus einer digitalen Gemeindeverwaltung in Uetze. Zunächst sollen nur die Kolleginnen und Kollegen Zugriff auf die digital aufgearbeiteten Pläne haben. Als zweiter Schritt ist eine Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde geplant, sodass die Pläne auch den Bürgern und Bürgerinnen zugängig sind, ohne dass sie diese erst im Rathaus anfordern müssen.

Auf die Stelle im Uetzer Rathaus hat sich Gerstmann beworben, weil er dort etwas neu aufbauen könne, sagt der 40-Jährige. „Wir haben quasi bei den Daten bei Null angefangen.“ Die Datenerfassung bedeute zunächst Mehrarbeit. Aber später erleichterten die visuellen Darstellungen den Kollegen die Arbeit. „Man muss nicht mehr lange nach einer Akte suchen, sondern hat per Mausklick den Zugriff auf die Daten.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller