Dollbergen

Auf die aktuellen Corona-Zahlen in seinem Ort reagiert jetzt der Betreiber der Grüngutannahmestelle in Dollbergen: Er schließt nach Aussage von Stefan Altmeyer, Sprecher des Abfallentsorgers (Aha) ab sofort die Einrichtung bis einschließlich 10. Januar. „Es dient der Sicherheit“, sagt Christina Heins vom Maschinenring, unter dessen Regie die Annahmestellen laufen.

Aha-Sprecher Altmeyer verweist darauf, dass Gartenbesitzer in dieser Zeit die Annahmestellen am Warmser Weg in Eltze, am Burgdorfer Berg in Hänigsen und Zum Grafhorn in Arpke nutzen können. Zudem nehmen die Wertstoffhöfe in Burgdorf, Steinwedeler Straße, und in Sehnde, Borsigring, den Grünschnitt entgegen.

Von Antje Bismark