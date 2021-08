Dorfflohmarkt lockt am Sonntag Hunderte nach Dedenhausen 

Dedenhausen

Es gibt kein Entkommen: „Die Tasche ist aber noch ein bisschen leer“, sagt Karin Lawrenz zu einer Schnäppchenjägerin, die am Sonntag wie so viele andere zum Dorfflohmarkt nach Uetze-Dedenhausen gekommen ist, und weist auf deren erst sparsam gefüllten Stoffbeutel hin. Es sind wohl mehrere Hundert, die trotz Regens durch das Dorf bummeln. 98 Familien haben auf ihren Grundstücken Stände aufgebaut, auf denen sie Kleidung, Schmuck, Spielsachen, Technik, Geschirr aus zweiter Hand und sogar selbst gestrickte Babysocken zum Kauf anbieten.

„Wir gehen von Grundstück zu Grundstück und nutzen den Flohmarkt als abwechslungsreichen Spaziergang“, sagen die Freundinnen Cindy und Pascale. „Denn wir sind auch neugierig, wie die Grundstücke und Gärten aussehen – nicht zuletzt als Inspiration für zu Hause“.

Für Carmen und Gernot Küster ist von vorneherein klar gewesen, dass sie wieder in ihrer Garage stehen und gebrauchte Kleidung sowie jede Menge Geschirr und DVDs anbieten werden. „Der Sinn der Nachhaltigkeit steht für uns ganz oben“, erklärt Gernot Küster fröhlich. Zum einen würden die Sachen weiter benutzt, und zum anderen könnten sich alle endlich wieder sehen: „Auch eine Form der Nachhaltigkeit und wichtig fürs Dorfgefüge.“

98 Haushalte haben auf ihren Grundstücken, darunter viele Bauernhöfe, Stände mit Secondhandware aufgebaut. Quelle: Niklas Borm

Zahlreiche Dedenhausener Familien haben gemeinsame Stände aufgebaut. Es sei schön, mit Freunden zusammen zu verkaufen und zu klönen, sagt Iris Leonhardt. „Generell ist es einfach wunderbar, wieder unter Leute zu kommen.“ Zudem mache sie Flohmarktbesucher für wenig Geld glücklich. An ihrem Stand werden besonders die selbst gestrickten Babysocken eingetütet. „Es gibt tolle Sachen zum Schnäppchenpreis, genau das macht den Dorfflohmarkt aus“, sagt eine Besucherin und zeigt auf einen Puppenwagen, den sie soeben für ihre Enkelin gekauft hat.

Luftballons an den Gartenzäunen weisen den Besuchern den Weg. Quelle: Niklas Borm

Aktionen für ein lebendiges Dorfleben

Das Dorfleben liegt auch Karin Lawrenz sehr am Herzen. Um es lebendiger zu machen, rief sie den Dorfflohmarkt ins Leben. „Früher gab es Geschäfte und Läden, aber die werden auch immer weniger“, erklärt sie. Zum bereits dritten Mal findet der Flohmarkt statt. Im vergangenen Jahr fiel er aufgrund der Corona-Pandemie aus. Auch in diesem Jahr war lange nicht sicher, ob die Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Stände aufbauen können. „Vor zwei Monaten hat sich eine Besserung der Lage angedeutet, und wir haben angefangen zu planen“, sagt die gebürtige Dedenhauserin. Auf den Grundstücken müssen alle Flohmarktbummler eine medizinische Maske tragen und auf Abstand achten. Die Regeln taten dem Andrang aber keinen Abbruch. „Ich bin zufrieden, die Verkäufe laufen gut, und alle haben ausreichend Platz“, zieht Lawrenz eine erste Bilanz.

Bei Bratwurst, Bier und Kuchen konnten sich die Besucher stärken. Quelle: Niklas Borm

An der Gaststätte „Zum Bahnhof“ konnten sich die Flohmarktbesucher an einer Kaffeetafel und einem Bratwurststand stärken. Der Gewinn fließt vollständig in die Kasse der Sozialgenossenschaft „Zum Bahnhof 40 – Dedenhäuser Zukunft eG“, die das Gasthaus, das letzte im Dorf, gekauft hat und sanieren will.

Von Niklas Borm